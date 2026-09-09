Zona Jackeline Estévez se corona campeón en concurridas competencias de judo Juegos San Vicente

La zona Jackeline Estévez se coronó campeón de las concurridas competencias de Judo en ambas ramas de los juegos San Vicente celebrada a casa llena en el emblemático club Máximo Gómez con el aval de la Asociación de Judo de la provincia Duarte que encabeza el ex judoka José Eugenio Vásquez.

La zona ganadora logró el primer lugar del exitoso evento deportivo tras sumar 210 puntos siendo escoltada por la zona Pedro Emilio Reyes con 180 mientras que las zonas Manuel López y Sixto Paulino se conformaron con el tercer y cuarto puesto.

Entre los atletas más destacados del exitoso evento deportivo estuvieron Ronelfy Fermin en la categoría 5 a 6 años en los 20 kilogramos, Osiel David Arias en los 25 kilos de 8 a 9 años, Vianna Paredes en los 7-8 años en los 23 kilos

Asimismo en la división 11-12 años 34 kilos el ganador de la medalla de oro fue Ediel Martínez, Lia Carolina Moya ganó el primer lugar en la categoría 9 a 10 años mientras que la división 10 a 11 años masculino en 25 kilos dominó Jeuri López.

Wilbert Ventura ganó la categoría 13-14 años en los 45 kilos, Andrés Samil logró el primer puesto en la modalidad 11 a 12 años en los 39 kilos, y Juniel Agramonte dominó la modalidad 8 a 9 años en los 28 kilos.

Jeury Hernández logró el primer peldaño en la categoría 11 a 12 años en 64 kilos, en la división 12 a 13 años en 44 kilos femenino dominó Osmarlin Rojas, Víctor Suero logró el primer lugar en la categoría 14-15 años en los 55 kilos.

En la modalidad 8 a 9 años femenino la campeona fue Yerline Robles en los 35 kilos, Angelis Polanco ganó en 13 a 14 años 47 kilos en tanto que en los 63 kilogramo femenino de 13 a 14 años el primer peldaño fue para Scarlet Fernández

En este concurrido evento deportivo se disputaron 32 medallas en edades comprendida de 5 a 16 años siendo una de las competencias más vistosa de los juegos gracias al trabajo tesonero del destacado entrenador José Ramón Severino que ha sido un joven preocupado por los más sanos intereses de la juventud de la ciudad del Jaya.