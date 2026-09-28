Copa Corrie 2026 define sus equipos con Luna y Hoyo nuevamente como capitanes

El torneo se jugará del 6 al 8 de noviembre con figuras del Distrito Nacional y del interior del país

Bartolo García

Santo Domingo.– Manuel Luna y Carlos Hoyo repetirán como capitanes de los equipos del Interior y del Distrito Nacional, respectivamente, en la Copa Corrie de Golf 2026, programada del 6 al 8 de noviembre en Punta Espada, Cap Cana.

El Comité Organizador informó que ambos capitanes completaron sus respectivas plantillas, luego de contar previamente con seis golfistas clasificados y seleccionar los integrantes restantes. El evento busca reunir a destacados exponentes del golf nacional y rendir homenaje al legado de Jack Corrie.

El equipo del Interior, campeón defensor y dirigido por Manuel Luna, estará integrado por los profesionales Robert Birtel, Julio Santos, Raúl Cendoya y Diego Guidiño, junto a los aficionados Rhadamés Peña, Rodrigo Huerta, Marco Polanco, Oscar Sánchez, David James, Fabio Balbuena, Taylor Kuehn y Juan Carlos Perelló. Stefano Stefan será asistente del capitán.

Por el Distrito Nacional, Carlos Hoyo contará con Juan José Guerra, Rachel Kuehn, Bienvenido Guerrero y Lino Guerrero como profesionales, además de los aficionados Edgar Alma, Juan Cayro Delgado, Sebastián Ramos, Enrique Valverde Jr., Waldo Aguasvivas, Ernesto Vitienes, Sigfrido Pared y George Riley. Otto Guerrero fungirá como asistente.

La edición de este año mantendrá el tradicional enfrentamiento entre golfistas del Distrito Nacional y representantes del interior, con una nómina que combina jugadores profesionales y aficionados.

La Copa Corrie honra la memoria de Jack Corrie, fundador de la Asociación Dominicana de Golf y primer golfista exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. En 1966 participó junto a otros dirigentes en la creación de la organización que posteriormente se convirtió en la Federación Dominicana de Golf.

Corrie participó en cientos de torneos y en cinco campeonatos mundiales, además de contribuir al desarrollo y proyección internacional del golf dominicano. La edición 2026 volverá a destacar su influencia en la historia de este deporte en República Dominicana.