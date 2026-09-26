Rodrigo Benoit vuelve recuperado y listo para el bullpen de las Águilas

El relevista santiagués superó la lesión que limitó su participación pasada y llega tras registrar efectividad de 2.86 con los Lake Country DockHounds

Bartolo García

Santiago.– El lanzador Rodrigo Benoit completó con éxito su primera sesión de bullpen este viernes en el Estadio Cibao y aseguró estar listo para integrarse a las Águilas Cibaeñas de cara al próximo torneo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

El relevista derecho, quien vestirá el uniforme amarillo por quinta temporada consecutiva, regresa en condiciones físicas favorables luego de superar una lesión en el muslo posterior sufrida durante el verano de 2025 en México, situación que limitó su participación con las Águilas a solo tres presentaciones en el pasado campeonato.

“Luego de esa lesión tuve que iniciar desde cero mi preparación nuevamente y por eso fue corta mi actuación el año pasado”, explicó Benoit sobre el proceso que enfrentó antes de volver a alcanzar su ritmo de competencia.

El santiagués llega después de lanzar en 2026 con los Lake Country DockHounds de la American Association, donde terminó con marca de 3-2 y efectividad de 2.86. En 40 apariciones trabajó 46.1 entradas y registró 49 ponches, para un promedio de 9.5 por cada nueve episodios.

Tras concluir su participación en la liga independiente y tomar dos semanas de descanso, Benoit retomó los entrenamientos con las Águilas. El coach de pitcheo Yunesky Maya valoró positivamente su primera sesión en el montículo y señaló que únicamente quedan ajustes menores antes de continuar con su preparación.

“Me siento totalmente recuperado y en ritmo tras esta pausa. Vengo con todo mi repertorio listo —recta, sinker, cambio, slider y curva— para adaptarme a lo que exija cada rival en el montículo”, manifestó el lanzador.

Benoit reafirmó su compromiso con el conjunto cibaeño y aseguró que su objetivo será “dar el 100 % en cada salida”. Además, invitó a los seguidores de las Águilas a respaldar al equipo desde el inicio de la temporada en octubre en el Estadio Cibao.