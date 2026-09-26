Russell resiste a Verstappen y conquista Bakú por apenas 0.196 segundos

El piloto de Mercedes soportó la presión del neerlandés hasta la última vuelta; Hadjar completó el podio en una carrera marcada por dos Safety Cars y varios abandonos

Bartolo García

George Russell conquistó el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de Fórmula 1 tras imponerse a Max Verstappen por apenas 0.196 segundos en un emocionante cierre en el circuito urbano de Bakú. El británico de Mercedes controló buena parte de la prueba, pero tuvo que resistir el ataque del piloto de Red Bull hasta la línea de meta.

Russell vio desaparecer en dos ocasiones la ventaja que había construido debido a la entrada del Safety Car. Verstappen, que había partido desde la octava posición, avanzó hasta el segundo puesto y quedó en condiciones de disputar la victoria durante las vueltas finales.

📹 Así ha sido la AJUSTADÍSIMA entrada a meta de Max Verstappen y George Russell#F1 #AzerbaijanGP 🇦🇿pic.twitter.com/r1lgEubZGQ https://t.co/nIahEnePBh — The Finish Line 🏁 (@TFinishLine_) September 26, 2026

Isack Hadjar terminó tercero, mientras Charles Leclerc ocupó la cuarta posición y Andrea Kimi Antonelli remontó desde el puesto 16 hasta el quinto. Lewis Hamilton finalizó sexto.

Los primeros abandonos correspondieron a Lance Stroll y Fernando Alonso, dejando a Aston Martin sin ninguno de sus monoplazas en carrera. Más adelante, Alex Albon se estrelló contra las barreras en la vuelta 30, incidente que provocó la salida del primer Safety Car.

En el reinicio posterior se produjo el accidente más importante de la jornada. Franco Colapinto impactó a su compañero Pierre Gasly en la curva 1 y el incidente terminó involucrando también a Lando Norris. Los tres quedaron fuera de competencia y la dirección de carrera desplegó un segundo Safety Car.

Arrancada cautelosa y sin caos.



George Russell, manteniendo el liderato.



Los Red Bull se lo aplican a Norris, Hadjar y Verstappen pasan al británico. #AzerbaijanGP pic.twitter.com/waRBrBYslv — 𝐃𝐚𝐧𝐢 𝐌𝐞𝐧𝐝𝐢𝐨𝐥𝐚 (@DanniMendiola) September 26, 2026

Tras el segundo reinicio, Oscar Piastri bloqueó los neumáticos en la curva 1 y cayó desde la lucha por el podio hasta la parte trasera del pelotón, pero no abandonó la prueba. En la última vuelta, Valtteri Bottas chocó contra las barreras y se convirtió en el séptimo y último retiro de la carrera.

De esta manera, los siete abandonos fueron Stroll, Alonso, Albon, Colapinto, Gasly, Norris y Bottas. Russell, en tanto, mantuvo a Verstappen detrás hasta la bandera a cuadros y consiguió su tercera victoria de la temporada en un final decidido por menos de dos décimas.