Abinader prevé despliegue completo de fuerza antipandillas en Haití entre diciembre de 2026 y principios de 2027

El presidente afirma que el grupo completo de supresión de pandillas estaría desplegado en territorio haitiano entre diciembre de 2026 y principios de 2027

Bartolo García

Nueva Jersey.– El presidente Luis Abinader afirmó que, según las informaciones recibidas durante su agenda en Estados Unidos, el grupo completo de supresión de pandillas estaría desplegado en territorio haitiano entre diciembre de 2026 y principios de 2027, como parte de los esfuerzos internacionales para enfrentar la crisis de seguridad en Haití.

El mandatario explicó que, tras sus planteamientos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, recibió una respuesta favorable sobre el seguimiento a las acciones previstas para Haití, aunque reconoció que algunos procesos han enfrentado retrasos por la burocracia internacional.

Durante una rueda de prensa al cierre de su visita, Abinader calificó como “muy intensa, pero bastante productiva” la agenda desarrollada en Nueva York y Nueva Jersey, donde participó en el 81.º período de sesiones de la ONU y sostuvo reuniones con mandatarios, organismos internacionales, empresarios y representantes de la comunidad dominicana.

En materia de seguridad regional, destacó la coordinación dentro del Escudo de las Américas para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado. Según informó, el presidente Donald Trump felicitó el trabajo conjunto de los países participantes y expresó su disposición a facilitar herramientas y equipos estadounidenses para respaldar esas acciones.

Abinader también resaltó el comportamiento de la inversión extranjera y aseguró que República Dominicana volverá a recibir este año más de US$5,000 millones, resultado que atribuyó a la seguridad jurídica, la estabilidad y la confianza que, según sostuvo, ofrece el país a los inversionistas.

Sobre la diáspora, el jefe de Estado manifestó su satisfacción por el nivel de empoderamiento alcanzado por los dominicanos en Estados Unidos, tanto en la política como en el comercio, la banca, las finanzas, el sindicalismo y otros ámbitos de la vida económica y social.

El presidente abordó además las negociaciones arancelarias con Estados Unidos y reiteró que la posición dominicana es que se respete el Tratado de Libre Comercio vigente desde 2004. También rechazó cualquier propuesta para eliminar el voto de los dominicanos en el exterior, al considerar que sería un retroceso democrático.

Abinader se refirió igualmente a la seguridad ciudadana y señaló que la tasa de homicidios se encuentra en 7.3 por cada 100,000 habitantes, aunque sostuvo que el Gobierno continuará aumentando los esfuerzos para reducirla y fortalecer la prevención y persecución del delito.

Finalmente, el mandatario valoró los reconocimientos recibidos durante su visita, entre ellos la Insignia de Oro y la distinción de William Paterson University, y afirmó que estos representan un compromiso adicional con el desarrollo económico, la reducción de la pobreza, el fortalecimiento institucional y la democracia.