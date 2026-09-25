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Nikauly De La Mota lanza nuevo partido político rumbo a su organización nacional

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Nikauly De La Mota lanza nuevo partido político rumbo a su organización nacional

El PDPR, bajo la marca Dominicana Justa, se encuentra en proceso de formación y centra su propuesta en paridad, reforma del Estado y defensa de la soberanía

Bartolo García

Santiago.– La comunicadora, autora y excandidata vicepresidencial Nikauly De La Mota presentó los principios y lineamientos del Partido Dominicano por la Paridad y la Reforma (PDPR), una organización política en proceso de formación que se identifica con la marca Dominicana Justa y el lema “Un país justo. Un Estado que funcione”.

La propuesta establece tres ejes centrales: la paridad en la participación y representación política, una reforma integral del Estado y la defensa de la soberanía, la identidad nacional y el orden migratorio. De La Mota explicó que la organización busca aportar una visión distinta al sistema político dominicano.

Nikauly De La Mota presenta el PDPR nuevo proyecto politico bajo la marca Dominicana Justa1

En materia de paridad, sostuvo que el planteamiento procura que mujeres y hombres participen en igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades en los espacios de dirección y toma de decisiones. “La paridad no busca enfrentar a las mujeres con los hombres. Busca que ambos puedan aportar, decidir y ejercer liderazgo en condiciones de igualdad”, afirmó.

El segundo eje propone reducir la burocracia, eliminar duplicidades institucionales y fortalecer la transparencia y eficiencia del Estado. La organización plantea revisar la estructura del aparato público y dirigir una mayor proporción de los recursos hacia áreas como educación, salud, seguridad, empleo y protección social.

Nikauly De La Mota presenta el PDPR nuevo proyecto politico bajo la marca Dominicana Justa2

Sobre soberanía y política migratoria, el PDPR propone fortalecer la vigilancia fronteriza mediante tecnología, inteligencia y coordinación interinstitucional, además de combatir las redes de tráfico ilícito de personas y documentos y reforzar los mecanismos de verificación migratoria conforme a la legislación dominicana.

La organización plantea además auditorías institucionales a los procedimientos de concesión de residencias, permisos y naturalizaciones cuando existan indicios de irregularidades. De La Mota sostuvo que una política migratoria debe preservar la dignidad humana, pero también garantizar el cumplimiento de las leyes y la defensa del interés nacional.

De La Mota aseguró que Dominicana Justa no pretende ser un proyecto político personalista, sino un espacio plural y participativo. El PDPR continuará su proceso de formación conforme a la Constitución, la legislación electoral y las disposiciones de la Junta Central Electoral, mientras prepara encuentros ciudadanos, su estructura provisional y acciones para su expansión nacional.

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