Nikauly De La Mota lanza nuevo partido político rumbo a su organización nacional

El PDPR, bajo la marca Dominicana Justa, se encuentra en proceso de formación y centra su propuesta en paridad, reforma del Estado y defensa de la soberanía

Bartolo García

Santiago.– La comunicadora, autora y excandidata vicepresidencial Nikauly De La Mota presentó los principios y lineamientos del Partido Dominicano por la Paridad y la Reforma (PDPR), una organización política en proceso de formación que se identifica con la marca Dominicana Justa y el lema “Un país justo. Un Estado que funcione”.

La propuesta establece tres ejes centrales: la paridad en la participación y representación política, una reforma integral del Estado y la defensa de la soberanía, la identidad nacional y el orden migratorio. De La Mota explicó que la organización busca aportar una visión distinta al sistema político dominicano.

En materia de paridad, sostuvo que el planteamiento procura que mujeres y hombres participen en igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades en los espacios de dirección y toma de decisiones. “La paridad no busca enfrentar a las mujeres con los hombres. Busca que ambos puedan aportar, decidir y ejercer liderazgo en condiciones de igualdad”, afirmó.

El segundo eje propone reducir la burocracia, eliminar duplicidades institucionales y fortalecer la transparencia y eficiencia del Estado. La organización plantea revisar la estructura del aparato público y dirigir una mayor proporción de los recursos hacia áreas como educación, salud, seguridad, empleo y protección social.

Sobre soberanía y política migratoria, el PDPR propone fortalecer la vigilancia fronteriza mediante tecnología, inteligencia y coordinación interinstitucional, además de combatir las redes de tráfico ilícito de personas y documentos y reforzar los mecanismos de verificación migratoria conforme a la legislación dominicana.

La organización plantea además auditorías institucionales a los procedimientos de concesión de residencias, permisos y naturalizaciones cuando existan indicios de irregularidades. De La Mota sostuvo que una política migratoria debe preservar la dignidad humana, pero también garantizar el cumplimiento de las leyes y la defensa del interés nacional.

De La Mota aseguró que Dominicana Justa no pretende ser un proyecto político personalista, sino un espacio plural y participativo. El PDPR continuará su proceso de formación conforme a la Constitución, la legislación electoral y las disposiciones de la Junta Central Electoral, mientras prepara encuentros ciudadanos, su estructura provisional y acciones para su expansión nacional.