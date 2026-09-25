Escaleras en Altamira se cansó de las promesas y reclama una carretera digna

Por José Armando Toribio

Puerto Plata-Escaleras, en el municipio de Altamira, Puerto Plata, está cansada de escuchar promesas mientras su carretera continúa generando preocupación entre familias, productores y comunitarios que necesitan una vía digna para movilizarse y sacar adelante sus actividades económicas,

Y hay que decirlo claro, esta comunidad no se ha quedado sentada esperando que alguien venga a resolverle sus problemas, sus moradores se han reunido, han reclamado, han salido a las calles y han levantado su voz públicamente para exigir una carretera en condiciones adecuadas,

Pero la gran pregunta sigue siendo la misma, ¿cuándo llegará una respuesta definitiva para Escaleras?, porque mientras los funcionarios hablan de proyectos, anuncios y compromisos, los comunitarios siguen enfrentando diariamente las dificultades provocadas por las condiciones de la vía.

También hay preguntas que las autoridades municipales y legislativas de Puerto Plata deben responder, ¿dónde está el liderazgo de Altamira frente a este reclamo?, ¿qué han gestionado el alcalde, los diputados y el senador para llevar esta demanda hasta las instituciones responsables?, porque una comunidad que reclama merece ser escuchada y representada.

El Ministerio de Obras Públicas tampoco puede quedar fuera de esta discusión, los comunitarios aseguran que han realizado múltiples gestiones y que todavía esperan una solución definitiva, por lo que corresponde explicar públicamente qué se ha planificado, qué se ha ejecutado y cuál es el futuro de esta carretera.

Si existen denuncias sobre importantes recursos destinados a esta vía, entonces la comunidad tiene todo el derecho de pedir transparencia, cuánto dinero se ha presupuestado, cuánto se ha ejecutado, qué trabajos se han realizado y cuáles son las razones por las que todavía permanecen tramos en condiciones cuestionadas.

Escaleras no necesita otra fotografía con funcionarios levantando las manos ni otra promesa que se pierda con el paso del tiempo, necesita una carretera transitable, una respuesta oficial y un cronograma claro que permita a sus moradores saber cuándo comenzarán y terminarán los trabajos que esperan.

Aquí no se trata de colores políticos ni de quién gobierna o quién hace oposición, se trata de familias, productores, estudiantes, trabajadores y de una comunidad que también tiene derecho a contar con infraestructura vial digna para poder desarrollarse.

Escaleras ya hizo su parte, se reunió, reclamó, protestó y llevó su voz a las calles, ahora corresponde a las autoridades responder con hechos, documentos y soluciones, porque cuando una comunidad pasa años reclamando lo mismo, el problema ya no es solamente la carretera, también es la falta de respuestas.

Escaleras está cansada de promesas y tiene derecho a preguntar, ¿cuándo van a dejar de anunciar soluciones y comenzarán a entregar resultados?, la comunidad ya habló, ahora les toca responder a las autoridades.