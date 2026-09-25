Antoliano Peralta y Víctor D’Aza destacan integración de las alcaldías al Sistema Nacional de Derechos Humanos

El ministro de Justicia y el titular de la LMD consideraron trascendental el diálogo de validación del Sistema Nacional de Derechos Humanos con alcaldes y representantes de FEDOMU, FEDODIM y UNMUNDO.

Santo Domingo, RD. – Representantes de los gobiernos locales participaron en un encuentro de consulta y validación convocado por el Ministerio de Justicia y la Liga Municipal Dominicana (LMD), como parte de los trabajos para la construcción del Reglamento del Sistema Nacional de Derechos Humanos.

“Escuchar a los gobiernos locales es fundamental para construir un Sistema que responda a la realidad del país. Desde los territorios existe un conocimiento y una experiencia que queremos incorporar a este proceso, porque los derechos humanos deben traducirse en respuestas concretas para las comunidades”, explicó el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero.

“Como bien recoge el propio borrador de este reglamento, los gobiernos locales son parte del Estado dominicano y contribuyen de manera fundamental a conocer las diferentes problemáticas que enfrenta la población y atenderlas de manera cercana y eficaz. Por ello, podemos afirmar que no hay derecho que se garantice plenamente si no se garantiza en el territorio; de ahí la importancia de la colaboración que hoy promovemos del sector municipal”, enfatizó el presidente de la LMD, Víctor D’Aza.

El encuentro, encabezado por el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, y el presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D’Aza, contó además con la participación de la viceministra de Asuntos Registrales y Servicios a la Ciudadanía del Ministerio de Justicia, Delta Paniagua, junto a representantes de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU); Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM); y la Unión de Mujeres Municipalistas Dominicana (UNMUNDO).

La jornada se desarrolló como un espacio de escucha e intercambio para conocer las experiencias, desafíos y propuestas de los gobiernos locales, reconociendo el conocimiento que poseen sobre las realidades de sus comunidades y su importancia para fortalecer la implementación territorial de las políticas de derechos humanos.

Durante el encuentro, el viceministro de Derechos Humanos, Noel Sued Canahuate, presentó una aproximación al Sistema Nacional de Derechos Humanos, destacando la importancia de fortalecer la articulación entre las instituciones nacionales y los gobiernos locales para avanzar en una visión territorial de las políticas de derechos humanos.

Asimismo, la directora del Sistema Nacional de Derechos Humanos, Mildred Samboy, presentó la propuesta de Reglamento y explicó los principales elementos del instrumento sometido a consulta, dando paso posteriormente al espacio “Voces desde los Gobiernos Locales”, en el que los participantes compartieron sus observaciones, experiencias y propuestas.

El intercambio permitió identificar oportunidades para fortalecer la coordinación entre las políticas nacionales y las realidades de cada territorio, así como mecanismos que faciliten la participación de los gobiernos locales en la implementación del futuro Sistema Nacional de Derechos Humanos y en el desarrollo del Plan de Acción de Derechos Humanos de la República Dominicana.

La iniciativa forma parte del proceso de consulta impulsado por el Ministerio de Justicia en el marco de la Ley Núm. 80-25, Orgánica del Ministerio de Justicia, que establece una arquitectura institucional permanente para la coordinación de la política pública en materia de derechos humanos. El proceso reconoce la importancia de incorporar las perspectivas, capacidades y experiencias de los gobiernos locales para fortalecer la implementación territorial del Sistema.

Con este encuentro, el Ministerio de Justicia y la Liga Municipal Dominicana dieron continuidad a la construcción colectiva del Reglamento, incorporando la visión de los gobiernos locales como un aporte fundamental para fortalecer el Sistema Nacional de Derechos Humanos y acercar su implementación a las comunidades de todo el país.