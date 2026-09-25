CODOPYME reconoce trayectoria y aportes de Maira Morla Pineda al desarrollo de las MIPYMES

·

La directora general del INFOTEP recibió una placa por su trayectoria profesional y sus aportes a la formación técnico profesional, el desarrollo del talento humano y la competitividad nacional.

Santo Domingo. -La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME) reconoció la trayectoria profesional y los aportes de la directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Maira Morla Pineda, al desarrollo del talento humano, la formación técnico profesional y la competitividad nacional.

La distinción fue entregada durante el acto de juramentación del nuevo Comité Ejecutivo de CODOPYME para el período 2026-2028, presidido nuevamente por Fernando Pinales.

La organización destacó la trayectoria de Morla Pineda, con más de tres décadas de dedicación, compromiso y servicio, así como su liderazgo al frente de una institución cuya labor contribuye a responder a las necesidades de los sectores productivos.

CODOPYME resaltó particularmente la visión y experiencia para promover una formación alineada con las necesidades de las MIPYMES, generando oportunidades para el desarrollo de las personas, el crecimiento empresarial y el progreso económico del país.

Al recibir el reconocimiento, Morla Pineda expresó su agradecimiento a la nueva directiva de CODOPYME y afirmó que recibe la distinción no solo a título personal, sino también como un reconocimiento al equipo de trabajo del INFOTEP.

“Lo recibo con pasión, pero no solo por mí, sino por todo un equipo de trabajo del INFOTEP, que ustedes la mayoría conocen y que interactúan permanentemente”, manifestó.

La directora general del INFOTEP destacó además el vínculo institucional que mantiene con el sector de las MIPYMES y expresó su satisfacción por recibir la distinción de una organización con la que ha desarrollado una relación de trabajo y colaboración.

El reconocimiento se produce en un contexto de estrecha vinculación entre el INFOTEP y el sector de las MIPYMES, mediante iniciativas de formación orientadas a responder a las demandas de las empresas y contribuir al desarrollo de las competencias que requiere el aparato productivo nacional.