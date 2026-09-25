EN LA UASD EXPERTO ADVIERTE QUE LA GENTE NO LEE NI ESCUCHA SI NO ES CON IA

Con la advertencia de que “hay mucha gente que ya no lee ni escucha si no es con la inteligencia artificial”, el filósofo y doctor Jorge Enrique Linares Salgado dictó la conferencia “La IA Dialógica y el intelecto agente”, en el marco del simposio internacional “Filosofía de la Ciencia, Ética y Futuro Humano”, celebrado del 22 al 25 de septiembre de 2026, en las aulas del Edificio de Alta Tecnología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La presentación del conferencista estuvo a cargo del director de la Escuela de Filosofía de la UASD, maestro William Mejía Chalas, quien destacó la trayectoria de Linares Salgado como docente e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), escritor y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Asimismo, resaltó los reconocimientos recibidos por el académico, entre los que figura el Premio Nacional de Filosofía otorgado por la Asociación Filosófica de México.

Durante su disertación, el experto expuso las principales diferencias conceptuales y estructurales entre la inteligencia artificial y el intelecto agente, enfatizando una brecha temporal de más de mil años entre la concepción algorítmica del intelecto agente surgida en el siglo XII y el desarrollo de la inteligencia artificial en el siglo XXI.

Al abordar la dimensión física de ambos conceptos, el ponente explicó que la inteligencia artificial es un sistema materializado que requiere de infraestructura técnica como cables, satélites y centros para la transmisión de datos. En contraste, precisó que el intelecto agente no depende de dicha materialidad externa, dado que radica en el cerebro y la mente de cada persona.

En una reflexión sobre la permanencia de ambos sistemas, Linares Salgado planteó que el intelecto agente continúa en funcionamiento en la estructura del pensamiento humano, mientras que en la inteligencia artificial los archivos de transferencia de datos podrían seguir procesando e interpretando información inteligible aun ante una eventual desaparición de la humanidad, materializándose de forma autónoma más allá de los individuos.