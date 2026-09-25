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Wellington Arnaud suma a Ramón Ceballo como vocero de su proyecto presidencial rumbo a 2028

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Wellington Arnaud suma a Ramón Ceballo como vocero de su proyecto presidencial rumbo a 2028

El exdiputado y médico cirujano asumirá la comunicación de las ideas, propuestas y visión política del proyecto con miras a las elecciones de 2028

Bartolo García

Santo Domingo.– El dirigente político Wellington Arnaud anunció la designación del exdiputado y médico cirujano Ramón Ceballo como vocero oficial de su proyecto presidencial, con miras al proceso electoral de 2028.

Arnaud destacó la trayectoria legislativa, el compromiso social y la capacidad de articulación de Ceballo, al considerar que su incorporación contribuirá a fortalecer la comunicación de la propuesta política que impulsa.

Tras asumir la función, Ceballo expresó públicamente su respaldo a Arnaud y explicó que su decisión responde a una valoración de su trayectoria política y administrativa, su experiencia legislativa y su capacidad de gestión.

Ramon Ceballo como vocero de su proyecto presidencial rumbo a 2028

El exlegislador resaltó particularmente el trabajo desarrollado por Arnaud al frente del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), además de destacar su enfoque en la planificación y ejecución de proyectos vinculados con la calidad de vida de la población.

Apoyo a Wellington porque creo que la política debe recuperar su verdadero sentido: servir, transformar y dejar resultados”, afirmó Ceballo al explicar las razones de su incorporación al proyecto.

Ceballo agradeció la confianza depositada en él y manifestó su compromiso de comunicar las ideas, propuestas y visión de Estado que promueve Arnaud, como parte del trabajo político que desarrolla de cara a 2028.

No apoyo solamente a una persona. Apoyo una forma de entender la política: con experiencia, planificación, trabajo, responsabilidad y resultados”, concluyó el nuevo vocero del proyecto presidencial.

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