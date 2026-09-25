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Juramentan directiva reelecta de la Asociación de Abogados de Santiago

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Juramentan directiva reelecta de la Asociación de Abogados de Santiago

SANTIAGO,RD.- En un acto solemne realizado el pasado miércoles 23 de Septiembre en el salón Salvador Jorge Blanco de la Asociación de Abogados de Santiago, fue juramentada y tomó posesión la directiva reelecta de la institución para el período 2026-2028.

El acto estuvo encabezado por el presidente reelecto, Lic. Danilo Monción, y contó con la presencia de juristas, directivos del Colegio de Abogados, autoridades judiciales y una nutrida representación de la membresía.

La directiva quedó conformada por:

  • Presidente: Danilo Monción
  • Vicepresidenta: Luz Cabrera
  • Secretaria General: Vicenta González
  • Tesorero: Carlos López
  • Vocal: Pablo H. Balbuena
  • Vocal: José F. Tavárez
  • Vocal: Juliana Rosa
  • Vocal: Seferino Muñoz
  • Vocal: Patricia I. Estrella

Al pronunciar el discurso central, Monción agradeció el respaldo mayoritario recibido y reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo la institucionalidad del gremio, la defensa del ejercicio profesional y la formación continua de los abogados santiagueros.

“Esta reelección nos compromete a seguir trabajando con transparencia, unidad y vocación de servicio por el bienestar de todos los abogados de Santiago”, expresó.

La nueva gestión anunció la continuidad de los programas de capacitación, asistencia legal y defensa gremial.

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