Juramentan directiva reelecta de la Asociación de Abogados de Santiago

SANTIAGO,RD.- En un acto solemne realizado el pasado miércoles 23 de Septiembre en el salón Salvador Jorge Blanco de la Asociación de Abogados de Santiago, fue juramentada y tomó posesión la directiva reelecta de la institución para el período 2026-2028.

El acto estuvo encabezado por el presidente reelecto, Lic. Danilo Monción, y contó con la presencia de juristas, directivos del Colegio de Abogados, autoridades judiciales y una nutrida representación de la membresía.

La directiva quedó conformada por:

Presidente: Danilo Monción

Vicepresidenta: Luz Cabrera

Secretaria General: Vicenta González

Tesorero: Carlos López

Vocal: Pablo H. Balbuena

Vocal: José F. Tavárez

Vocal: Juliana Rosa

Vocal: Seferino Muñoz

Vocal: Patricia I. Estrella

Al pronunciar el discurso central, Monción agradeció el respaldo mayoritario recibido y reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo la institucionalidad del gremio, la defensa del ejercicio profesional y la formación continua de los abogados santiagueros.

“Esta reelección nos compromete a seguir trabajando con transparencia, unidad y vocación de servicio por el bienestar de todos los abogados de Santiago”, expresó.

La nueva gestión anunció la continuidad de los programas de capacitación, asistencia legal y defensa gremial.