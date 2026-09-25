JCE niega 1,800 equipos al PLD porque su consulta no está permitida en esta etapa electoral

El órgano electoral sostuvo que la jornada del 18 de octubre no encaja entre los actos autorizados por la ley en el actual calendario electoral

Bartolo García

Santo Domingo.– La Junta Central Electoral (JCE) rechazó la solicitud del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para recibir temporalmente 1,800 equipos tecnológicos destinados a la consulta sobre aspirantes presidenciales que la organización mantiene convocada para el próximo 18 de octubre.

La decisión está contenida en la comunicación JCE-SG-CE-011431-2026, remitida al delegado suplente del PLD ante el organismo electoral, Danilo Díaz Vizcaíno, en respuesta a las solicitudes formuladas por la organización política.

La JCE fundamentó la negativa en que un evento de esa naturaleza “no se encuentra dentro de los actos permitidos por la ley en la actual etapa del calendario electoral”, razón por la cual descartó facilitar los equipos para la jornada interna del partido.

No obstante, el Pleno de la JCE había autorizado previamente el préstamo de 500 equipos tecnológicos para actividades de capacitación, formación política y fortalecimiento institucional del PLD. La decisión fue adoptada durante la Sesión Administrativa Extraordinaria No. 34-2026, celebrada el 14 de septiembre.

Posteriormente, el partido solicitó 1,800 equipos adicionales para utilizarlos específicamente en la consulta del 18 de octubre, petición que fue rechazada por el organismo electoral.

Hasta el momento, el PLD mantiene prevista para el domingo 18 de octubre la consulta con la que busca identificar cuál de sus aspirantes presidenciales cuenta con mayor respaldo, pese a la decisión de la JCE de no facilitar los equipos solicitados para ese proceso.

La decisión del organismo electoral coincide con las discusiones internas surgidas alrededor de la organización de la consulta, particularmente sobre el padrón que será utilizado, luego de los cuestionamientos planteados por el aspirante presidencial Francisco Javier García respecto a la composición del registro de participantes.