Alcaldía de Santiago busca proyectar el Carnaval al turismo internacional

La estrategia rumbo a 2027 plantea fortalecer la identidad carnavalesca, ampliar las experiencias culturales durante el año y generar nuevas oportunidades para la economía creativa

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– La Alcaldía de Santiago realizó el conversatorio “Carnaval de Santiago: Patrimonio Vivo, Innovación y Turismo Cultural”, una jornada enfocada en analizar nuevas oportunidades para fortalecer el valor cultural, turístico y creativo de una de las principales expresiones de identidad de la ciudad.

Durante el encuentro se expusieron experiencias de carnavales y festividades reconocidas internacionalmente, entre ellas las de Río de Janeiro, Venecia, Trinidad y Tobago, Barranquilla, Oruro, Notting Hill y Santa Cruz de Tenerife, con énfasis en aspectos como patrimonio, música, diseño, participación comunitaria, turismo y generación de experiencias culturales.

La presentación destacó que no existe un único modelo de carnaval exitoso y que los principales referentes mundiales han alcanzado reconocimiento precisamente al fortalecer los elementos culturales que los distinguen. A partir de esa reflexión, se planteó como interrogante central: “¿Qué tiene el Carnaval de Santiago que el mundo solamente puede encontrar aquí?”.

Entre los elementos señalados como distintivos figuran los lechones, las caretas, los barrios carnavaleros, los maestros artesanos, los talleres, las agrupaciones, los personajes y la memoria histórica, considerados recursos con potencial para consolidar una identidad turística directamente vinculada con Santiago.

La Alcaldía también planteó la posibilidad de extender la experiencia del carnaval más allá de su temporada tradicional, mediante rutas culturales, visitas a talleres, exposiciones, actividades formativas, documentación, archivos, productos creativos y experiencias relacionadas con los artesanos y las tradiciones carnavalescas.

“El reto no es copiar los grandes carnavales del mundo. El verdadero desafío es identificar qué hace único al Carnaval de Santiago, protegerlo, organizarlo, elevar su calidad y convertir esa identidad en una experiencia que motive a las personas a visitar nuestra ciudad”, se destacó durante el conversatorio.

La actividad forma parte del proceso de diálogo que mantiene el cabildo con carnavaleros y sectores vinculados a las industrias culturales y creativas. La Alcaldía continuará desarrollando encuentros de cara al Carnaval de Santiago 2027, con la aspiración de llevar la celebración “del calendario local al calendario global” sin perder su autenticidad, esencia y participación comunitaria.