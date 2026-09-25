Turista colombiana fallece tras accidente en buggy en Verón

La mujer, de 31 años, sufrió un accidente en la carretera Los Hoyos del Salado y fue trasladada a un centro de salud

Bartolo García

Verón, Punta Cana.– Una turista colombiana de 31 años falleció luego de sufrir un accidente mientras se desplazaba en un buggy por la carretera de Los Hoyos del Salado, en Verón.

La víctima fue identificada como María Alejandra Calderón Panilla, de acuerdo con el informe preliminar de las autoridades.

El reporte establece que el accidente ocurrió mientras la mujer conducía el vehículo por la referida vía.

El hecho se produjo alrededor de las 11:22 de la mañana del miércoles, según las informaciones preliminares.

Tras el accidente, Calderón Panilla fue trasladada al hospital público de Verón para recibir asistencia médica.

La turista falleció posteriormente en el centro de salud, de acuerdo con el reporte disponible sobre el caso.

Las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar las circunstancias en que se produjo el accidente y esclarecer lo ocurrido.