Kenyi Pérez, el lanzador de 15.2 ponches por cada 9 entradas que ya está con las Águilas Cibaeñas

SANTIAGO.- Desde que fue seleccionado por las Águilas Cibaeñas en el Sorteo de Novatos de la LIDOM en 2024, el relevista derecho Kenyi Pérez estuvo deseoso de debutar con el equipo y probar de qué está hecho.

Sin embargo, el permiso de su organización, los Cachorros de Chicago, no llegó sino hasta este 2026. Por ello, tan pronto recibió el visto bueno, el nativo de Tamayo, provincia Bahoruco, se integró a los entrenamientos del conjunto cibaeño en el Estadio Cibao.

“No pude venir en la temporada pasada porque tuve que operarme de la vista y la organización me indicó descanso”, explicó Pérez sobre su ausencia previa.

Durante este verano, Pérez dividió su actuación entre los Knoxville Smokies, de Doble-A, y South Bend, de Clase A Alta, registrando un récord combinado de 3-1 y una efectividad de 2.77 en 32 apariciones como relevista.

Lo más impactante de su desempeño fueron sus 66 ponches en 39 entradas, alcanzando una extraordinaria proporción de 15.2 ponches por cada nueve entradas.

No obstante, el propio serpentinero reconoce que debe ajustar su control, tras otorgar un promedio elevado de 8.5 boletos por cada nueve episodios.

Gana espacio en las Ligas Menores a fuerza de trabajo, disciplina y fe

“Luego de llegar al Spring Training de Doble-A, no hice el equipo y me asignaron a Clase A Alta. Llegué allí con la mentalidad de durar poco tiempo y hacer el mejor trabajo posible para ascender. Tras una primera salida difícil, hice los ajustes y me subieron a Doble-A. Mi mentalidad y confianza siempre fueron salir a ponchar a todo el que se parara en el home”, relató el lanzador.

A pesar de los retos, el relevista mantuvo el enfoque para seguir evolucionando en la lomita:

“Tuve altibajos y fue un poco frustrante, pero nunca perdí el enfoque. Ajusté el control, el porcentaje de bases por bolas bajó y la tasa de ponches subió. En niveles más altos te enfrentas a bateadores que solo le tiran a lanzamientos en el centro, lo que te obliga a atacar la zona”, reflexionó.

Sobre su repertorio, Pérez destacó la efectividad de sus envíos:

“Mi recta es de alta velocidad, pero mis lanzamientos rompientes son los que más utilizo; los tiro en cualquier conteo porque siempre se mueven mucho y van hacia la zona de strike”.

Al finalizar sus declaraciones, Pérez dejó clara su meta con el conjunto amarillo:

“Vengo a dar lo mejor de mí, a ayudar a las Águilas a ganar y a ponchar a todo el que se pare en la caja de bateo”.