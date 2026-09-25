SIBA Energy entrega renovado el Play Los Tanquecitos en Boca Chica

La intervención forma parte de la inversión de RD$ 5 millones destinada por la empresa al fortalecimiento del deporte en Boca Chica desde 2023.

Boca Chica.- El consorcio SIBA Energy entregó remozado el Play Los Tanquecitos, una intervención que mejora las condiciones para la práctica deportiva y las actividades comunitarias, como parte de las iniciativas que desarrolla la empresa en favor del bienestar y el desarrollo de las comunidades de Boca Chica.

El proyecto, ejecutado con una inversión cercana a dos millones de pesos, responde a una solicitud del Club Montero Gómez y a los compromisos surgidos de la Mesa de Diálogo Multiactor, en la que organizaciones comunitarias identificaron como una de sus prioridades la mejora de los espacios destinados al deporte y la recreación.

Los trabajos incluyeron la construcción y adecuación del drenaje pluvial, techado, gradas, backstop, dugouts y baños; así como la instalación y adecuación de la verja perimetral y otras terminaciones.

Durante el acto de entrega, Nelson Urra, gerente de Sostenibilidad, en representación de SIBA Energy, destacó que la obra constituye un resultado concreto del trabajo conjunto con las organizaciones locales.

“Para SIBA Energy, apoyar el deporte significa contribuir al bienestar, la formación y el desarrollo de las comunidades. Un espacio deportivo en condiciones adecuadas favorece el uso positivo del tiempo libre y promueve valores como la disciplina, el respeto, la responsabilidad, el compañerismo y el trabajo en equipo”, expresó.

Urra agradeció a las organizaciones que participaron en el proceso y exhortó a las ligas deportivas, organizaciones comunitarias y familias de Los Tanquecitos a contribuir con el cuidado y la conservación de las instalaciones para beneficio de todos.

Por su parte, Ivone Puello, presidenta del Centro de Organizaciones Juan José Montero Gómez, agradeció a SIBA Energy por atender una necesidad de la comunidad y resaltó la importancia de este espacio para los niños y jóvenes del sector.

“Este play representa mucho más que un terreno donde se juega béisbol. Aquí se forman atletas, y también se cultivan valores. Aquí nuestros niños aprenden disciplina, respeto, responsabilidad, compañerismo y pueden desarrollar sus capacidades y aspiraciones”, expresó Puello.

Aportes al deporte en Boca Chica

Entre 2023 y 2026, SIBA Energy ha destinado cerca de 5 millones de pesos al fortalecimiento del deporte en Boca Chica, mediante el remozamiento de instalaciones y aportes a ligas, clubes, centros educativos y organizaciones comunitarias.

Estas iniciativas incluyen la recuperación de la cancha multiuso y el remozamiento del Play Los Tanquecitos, pintura y alumbrado de instalaciones deportivas, así como uniformes, artículos deportivos, medallas, trofeos y otros recursos para apoyar la práctica deportiva en el municipio.