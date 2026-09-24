Tuto Tavárez

El 23 de septiembre de 1943 nació el niño Chichilote.

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El apelativo Chichilote era por la figura del bebé, un niño rollizo, que rodeado del cariño de sus padres y familiares, era considerado un Lote de Chichí.

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Muchos querían cargarlo en sus brazos, pero, aquel bebé de blanca piel, era pesado desde sus primeros días.

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El Chichilote comenzó a desarrollar rápidamente y aunque no eran los tiempos actuales de computadoras, teléfonos celulares y tarjetas, perdió un “Chip”.

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El hipocorístico Chilote reemplazó al Chichilote, para mantenerse unido al nombre de bautizo, Winston Enriquillo, de apellidos Llenas por don Antonio y Dávila por doña Magda Aracelis.

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Han pasado más de 8 décadas y el pasado miércoles, 23 de septiembre, Chilote cumplió 83 años de edad y como diría César Consuegra ¡Activo!

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Aunque quería ser ingeniero, los scouts se fijaron en sus dotes de jugador de béisbol y llegaron las ofertas de firmas.

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Podríamos decir muchas cosas de Chilote Llenas, pero dicen en béisbol que los números hablan por sí solos.

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Como miembros de las Águilas Cibaeñas, ha sido parte de 20 de las 22 coronas nacionales, en los roles de jugador, capitán, manager, gerente general y presidente, en un hecho sin precedentes.

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Primero de su equipo con 50 jonrones, donde redondeó una carrera de 768 hits, 3,144 turnos en 18 temporadas, promedio de 244, con 377 carreras impulsadas.

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Además de Lidom, fue una especie de embajador del béisbol en los Estados Unidos y México, donde se hizo un ídolo.

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Chilote fue el quinto dominicano que jugó en el béisbol de Japón, donde los primeros fueron Sijo Linares y José Vidal Nicolás en 1971.

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Luego en 1974 llegó al Sol Naciente, Mateo Alou, en 1975 Rafael Batista el (Gallo) y en 1976 Chilote Llenas completó el primer quinteto, donde fue llamado “Honorable Señor Llenas”.

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Lluvia de bendiciones para Chilote y que Dios lo bendiga a él y su familia.

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SQUEEZE PLAY: Luchador: Tenaz en el esfuerzo para sacar adelante su propósito…¿falta mucho para el 27 de febrero?…La Jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), será el fin de semana…Tenemos la corazonada de que el evento lo llevan como caña pal ingenio…Cibao FC recibe a Jarabacoa el domingo…El martes será la premiación de los atletas y cronistas de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS)…Américo Cabrera fajado en la organización…Héctor Cepín en vez de llevarle un regalo a chilote es Chilote quien tiene que regalarle una gorra…Y le saca en cara, tú me debes dos gorras…Me dice “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Londres fue la ciudad que organizó la primera exposición universal de la historia…Por hoy, out 27.