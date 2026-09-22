Comisionado de Béisbol resalta trayectoria y legado de Osvaldo Virgil

Junior Noboa destaca, en medio del Día Nacional del Deporte, que “El Orégano” abrió las puertas de Grandes Ligas a generaciones de dominicanos.

SANTO DOMINGO.- El Comisionado Nacional de Béisbol, Junior Noboa, resaltó la trayectoria, el valor histórico y el legado de don Osvaldo Virgil, al conmemorarse este 23 de septiembre el Día Nacional del Pelotero, fecha instituida en honor al primer dominicano en llegar a las Grandes Ligas.

Para Noboa, hablar de Virgil es hablar de un hombre que marcó un antes y un después en la historia del béisbol dominicano. Su llegada a las Grandes Ligas representó la apertura de una puerta que, con el paso de los años, sería atravesada por cientos de jugadores criollos que han llevado el nombre de República Dominicana a los principales escenarios del béisbol mundial.

Virgil, conocido cariñosamente como “El Orégano”, se convirtió en el primer dominicano en jugar en las Grandes Ligas, cuando debutó con los Gigantes de Nueva York el 23 de septiembre de 1956. Aquel momento se convirtió en un acontecimiento que quedaría para siempre en la memoria deportiva de la República Dominicana.

“Osvaldo Virgil abrió el camino para todos los dominicanos que llegaron después. Su nombre representa sacrificio, perseverancia, valentía y orgullo para nuestro país”, expresó Noboa.

El Comisionado valoró que la celebración del Día Nacional del Pelotero cada 23 de septiembre constituye una manera de reconocer la dimensión histórica de aquel primer paso dado por Virgil y de mantener viva la memoria de quien se convirtió en pionero de una de las mayores tradiciones deportivas de la nación dominicana.

“Todos los amantes del béisbol nos sentimos más que feliz tras la celebración de esta fecha, ya que esto marcó un hito importante para que República Dominicana hoy día sea el segundo país que mayor cantidad de peloteros tiene en las Grandes Ligas”, expresó Noboa.

EL LEGADO DE UN PIONERO

Más allá de sus números, la importancia de Osvaldo Virgil está ligada a su condición de pionero. Cuando llegó a las Grandes Ligas en 1956, el béisbol dominicano todavía no tenía la presencia internacional que posee actualmente. Virgil tuvo que abrirse paso en una época en la que representar a República Dominicana en el máximo nivel del béisbol era algo extraordinario.

Su presencia en las Mayores demostró que un joven dominicano también podía llegar al más alto nivel del béisbol profesional, convirtiéndose en una referencia para quienes soñaban con recorrer el mismo camino.

Décadas después de aquel histórico debut, la presencia dominicana en las Grandes Ligas se multiplicó y el país se consolidó como una de las principales fuentes de talento para el béisbol profesional. En ese proceso, el nombre de Osvaldo Virgil permanece como el de aquel hombre que dio el primer paso.

Noboa también saludó el aporte de otros grandes propulsores del béisbol dominicano, entre ellos Felipe Alou, Juan Marichal, Rico Carty, Manuel Mota y Winston “Chilote” Llenas, quienes, junto a Virgil y otras figuras, contribuyeron a construir una rica historia que continúa escribiéndose con cada nueva generación.

“Debemos sentirnos orgullosos de tener tantos hombres que han puesto el nombre del país en alto y que han sido referentes generación tras generación”, dijo el expelotero de Grandes Ligas.

Para Noboa, recordar a Virgil también significa reconocer a todos aquellos que soñaron con verlo llegar a las Grandes Ligas y a los miles de niños dominicanos que, inspirados por su historia, encontraron en el béisbol una razón para soñar en grande.

UNA FECHA PARA RECORDAR LA HISTORIA

Noboa ponderó además el respaldo dado al deporte por el presidente Luis Abinader, quien ha sido un ente vital en el crecimiento que ha tenido el béisbol dominicano en los últimos años.

“Debo agradecer el respaldo que ha dado nuestro presidente Luis Abinader por promulgar esta Ley 69-25, que declara cada 23 de septiembre el Día Nacional del Pelotero en honor a Osvaldo Virgil. Abinader ha sido un aliado fundamental para que nosotros hoy día podamos mostrar un crecimiento importante en esa materia”, acotó Noboa.

La fecha representa así mucho más que una celebración deportiva: es un reconocimiento a la historia, al sacrificio y a la herencia de generaciones de peloteros dominicanos.

Y en el centro de esa historia permanece Osvaldo Virgil, el hombre que un 23 de septiembre de 1956 hizo realidad un sueño que parecía reservado para otros y abrió una puerta por la que, desde entonces, han pasado generaciones de dominicanos.

SU CARRERA EN LAS MAYORES

Virgil jugó nueve temporadas en las Grandes Ligas, entre 1956 y 1969, con los Gigantes, Tigres, Atléticos, Orioles y Piratas.

Se desempeñó como tercera base, receptor y jardinero. En 324 partidos, bateó para .231, con 14 jonrones.

Sin embargo, su mayor legado no puede medirse únicamente con estadísticas. Su verdadera trascendencia está en haber sido el primero, en haber abierto el camino y en convertirse en símbolo de una generación que demostró que el talento dominicano podía llegar hasta la cima del béisbol mundial.