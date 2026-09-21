Tuto Tavarez

Cuántas emociones vivimos en la premiación del Torneo de Béisbol de la Liga Chino Suazo.

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Había que ver los rostros de aquellos niños que abarrotaron el Salón Juan Pablo Duarte de la Alcaldía de Santiago.

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Como los padres, entrenadores y acompañantes, no podían ocultar la felicidad de aquel inolvidable momento.

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La presencia de Rita María, hija del Chino Suazo, que vino desde Orlando, Florida y se veía regocijada con aquel reconocimiento a la trayectoria deportiva de su padre.

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Iguales emociones exteriorizaban Margarita Jaquez, presidente de UDESA, Sandra López, ejecutiva de la Alcaldía de Santiago, Zobeida Rivas y cronista deportivo.

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Pappy Pérez Director Municipal de Deportes, parecían un niño más, al ver la felicidad de los infantes y el éxito con que se cerraba el III Torneo de la Liga Chino Suazo.

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El trabajo de Ambiorix Mata, presidente de la Asociación de Béisbol Amateur, así como Mario Polanco, Franklin Peralta, Miguel Martínez, Teófilo Ramírez, el “Pichón” y este servidor, que como presidente de la Liga solo pude decir, ¡Valió la pena!

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Reynaldo Román que transmitió en vivo por YouTube, César Consuegra y Francisco Santos para sus programas de deportes.

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Pero, los verdaderos protagonistas fueron los niños galardonados y quienes hicieron fiesta con palomitas de maíz, algodón dulce, Malta India, golosina, entre otros dulces.

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Todos se quedaron con las bocas abiertas, cuando llamaron al niño Janiel Ovalles, quien con una frágil figura, a simple vista, ponchó a 72 rivales en la categoría 9-10 años.

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Al niño Oremy Álvarez le faltaron manos para poner llevar todos los trofeos, cinco en total, que se ganó con su bate.

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Álvarez, jugando en 11-12 años fue, líder de bateo, carreras anotadas, empujadas, jonrones y Jugador Más Valioso.

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En la categoría mayor, de 13-14 años, el MVP fue Joshua Tatis, quien quedó líder en anotadas y segundo en empujadas y cuadrangulares.

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¡Salve pequeño campeones y futuros grandes hombres de la Patria!

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