Marileidy Paulino arrasa en Londres y cierra invicta el 2026

La dominicana ganó los 400 metros del Athlos London con 48.73 segundos y puso broche de oro a un 2026 sin derrotas

Bartolo García

Londres.– Marileidy Paulino cerró invicta su temporada 2026 al conquistar este viernes los 400 metros del Athlos London con tiempo de 48.73 segundos, en una cerrada definición disputada en el StoneX Stadium.

La campeona olímpica tuvo que remontar en la parte final de la carrera para superar a Henriette Jaeger, quien terminó segunda con 48.78 segundos y estableció un nuevo récord nacional de Noruega. La jamaicana Nickisha Pryce completó el podio con 49.39.

MARILEIDY PAULINO CAME FLYING BACK 😮‍💨



Paulino wins with ATHLOS record 48.73, while Jæger sets a Norwegian record at 48.78 🤯



🇩🇴 Paulino — 48.73

🇳🇴 Jæger — 48.78

🇯🇲 Pryce — 49.39

🇳🇱 Klaver — 49.66

🇯🇲 Williams — 50.11

🇵🇱 Bukowiecka — 50.55



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Jaeger tomó la iniciativa desde los primeros metros y pasó los 200 metros en 23.69 segundos, mientras Paulino marchaba más rezagada. La dominicana comenzó a recortar distancia en la última curva y alcanzó a la noruega en los metros finales, imponiéndose por solo 0.05 segundos.

El registro de 48.73 representó además un récord del evento Athlos y permitió a Paulino mantener intacta su racha ganadora durante toda la temporada 2026 en los 400 metros.

Con esta actuación, la velocista de Don Gregorio alcanzó su carrera número 15 por debajo de los 49 segundos, igualando el récord histórico de mayor cantidad de registros sub-49 en la prueba femenina de 400 metros.

El triunfo en Londres puso el cierre a una campaña en la que Paulino volvió a mantenerse entre las principales figuras del atletismo internacional, sosteniendo su dominio en una de las pruebas de velocidad más exigentes del calendario.

La victoria en Athlos London coronó así un 2026 sin derrotas para Marileidy Paulino, quien terminó su última competencia del año con otra marca inferior a los 49 segundos y una de las definiciones más cerradas de su temporada.