Cholo D’Óleo activa estructura en Santiago en apoyo a David Collado rumbo a 2028

Dirigentes de la Zona N1 fueron juramentados para respaldar las aspiraciones presidenciales de David Collado dentro del PRM

Bartolo García

Santiago.– El regidor Cholo D’Óleo encabezó la juramentación del equipo político de la Zona N1 que respaldará las aspiraciones presidenciales de David Collado, como parte del proceso de organización territorial que impulsan sus seguidores de cara a las definiciones internas del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Durante la actividad también participaron la regidora y coordinadora Magdalena Rodríguez y Amarilis Baret, encargada de organización, junto a otros dirigentes que asumieron el compromiso de fortalecer el trabajo político en esa demarcación.

Los integrantes del equipo manifestaron su intención de trabajar de manera permanente para ampliar el respaldo a Collado y expresaron su confianza en que pueda alcanzar la candidatura presidencial del PRM para las elecciones de 2028.

“Juran ustedes a partir de esta noche trabajar de manera incansable, ser fiel a este gran proyecto”, expresó D’Óleo durante el acto, al llamar a los participantes a integrarse activamente a las labores políticas y organizativas.

Los dirigentes presentes señalaron además que respaldarán las aspiraciones del actual ministro de Turismo con la expectativa de que, una vez obtenida la candidatura, pueda alcanzar la Presidencia de la República en primera vuelta en 2028, según manifestaron durante la actividad.

La juramentación reunió a decenas de hombres y mujeres y se suma a otras acciones con las que seguidores de Collado buscan ampliar su presencia territorial y fortalecer su base de apoyo dentro del PRM en Santiago.