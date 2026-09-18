La ONDA organiza conversatorio en Higüey y reconoce a ocho personalidades del arte y la cultura

El conversatorio sobre derecho de autor abordó el tema sobre cómo proteger y monetizar las obras de los creadores

Higüey, viernes 18 de septiembre de 2026. El valor de una canción, un libro, una obra artística o cualquier otra creación no termina cuando llega al público. También puede convertirse en una fuente legítima de ingresos para su autor. Ese fue el punto de partida del conversatorio “Monetiza tu creatividad a través del derecho de autor”, realizado en Higüey por la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) y la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC).



El encuentro, efectuado el jueves 17 de septiembre del 2026 en el salón de conferencia de la CASC, reunió a creadores y representantes de distintos sectores para abordar las herramientas que ofrece el derecho de autor, especialmente aquellas relacionadas con la protección de las obras y los beneficios que pueden generar cuando son utilizadas comercialmente.

La jornada comenzó con el registro de los participantes, la entonación del Himno Nacional y una invocación a Dios. Luego, la doctora Elizabeth Rijo, abogada y presidenta del Club de Leones Altagracianos, dio la bienvenida y agradeció a la ONDA por llevar la actividad a Higüey.



Durante la apertura, el director general de la ONDA, José Rubén Gonell Cosme, destacó el papel de la entidad en la protección del derecho de autor y los avances alcanzados durante los últimos seis años.



Valerio de León, encargado de Relación Interinstitucional de Sociedades de Gestión Colectiva, explicó por qué los creadores tienen derecho a recibir beneficios cuando sus obras son utilizadas con fines comerciales.



El conversatorio estuvo a cargo de Wilkis Santana, formador de la ONDA; Valerio de León, y Mariano Latingua, directivo de Sgacedom, quienes explicaron aspectos relacionados con la protección y valorización de las producciones creativas.

Los expositores interactuaron con los asistentes, en un espacio de debate en el que se profundizó por espacio de una hora respecto a la función de la ONDA en la administración y tutela del derecho de autor en República Dominicana y de las sociedades de gestión colectiva en la administración y recaudación de los derechos generados en los mercados nacional e internacional.



Reconocimiento a ocho trayectorias

La jornada también tuvo un momento dedicado a la memoria y las trayectorias de figuras vinculadas al arte, la cultura, la comunicación y la preservación de la memoria histórica.



La ONDA entregó reconocimientos al doctor Rafael Castro García, integrante de la agrupación Expresión Joven; al cantautor Ramón Torres, representado por su hijo; al comunicador Pascual Santillán; al autor Francisco Guerrero Castro; Rafael Antonio Núñez Lucas; Manolo Ramírez (Pupilo), al comunicador, escritor y poeta Geraldo WT., y al cantante y compositor Domingo Antonio Concepción Ramírez (Dimanchy)



De manera póstuma fue reconocida Luciola Echavarría, cuya distinción fue recibida por sus hijos Marielis Manzano y Rafael Manzan y sus hermanos Hochi Echavarria y Jackelin Echavarria. Los homenajeados presentes, así como los familiares de Luciola Echavarría y Ramón Torres, expresaron su agradecimiento por las distinciones.



Al acto acudieron autoridades de esta demarcación: Magistrada Rocío García, procuradora general de la Corte de Apelación; Joselo Severino, presidente Del Colegio de Abogados, seccional La Altagracia; Eddie Martínez; Juana Tavárez del Ministerio de la Mujer, provincia de Altagracia, entre otras personalidades.



Acompañaron al director de la ONDA al acto José Gregorio Calderón Tejeda, Encargado de Relaciones Interinstitucionales; Fanny Suero, encargada del Centro de Capacitación y Desarrollo del Derecho de Autor. Y José Tejada Gómez, encargado de Comunicaciones.



La actividad concluyó con las palabras finales del maestro de ceremonias, los agradecimientos y un refrigerio compartido entre los asistentes.