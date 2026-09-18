El acero toma Santiago: Expo Acero 2026 reúne a más de 100 marcas y siete universidades

La cuarta edición incorpora a siete universidades, tiene a Estados Unidos como país invitado y consolida a Santiago como escenario de encuentro para la industria del acero

Santiago de los Caballeros, República Dominicana.-En un momento de transformación y crecimiento de Santiago, marcado por nuevas infraestructuras e inversiones para el sector productivo, fue inaugurada la cuarta edición de Expo Acero Santiago 2026, plataforma que reúne a más de 100 marcas nacionales e internacionales vinculadas a la industria de la construcción con acero.

La feria, que se desarrolla del 18 al 20 de septiembre en el multiuso de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), representa un nuevo paso en la evolución de una iniciativa nacida en Santiago de la mano de jóvenes empresarios del Cibao y que, cuatro ediciones después, se ha consolidado como punto de encuentro para empresas, profesionales, instituciones y representantes internacionales del sector.

El fundador de Expo Acero, Francisco Javier Durán, destacó el momento que vive Santiago y el impacto que tiene el desarrollo de nuevas infraestructuras sobre toda la cadena de valor de la construcción, al pronunciar las palabras centrales.

¨Santiago está siendo pensado y construido para responder a su propio crecimiento¨, afirmó Durán, al destacar que la inversión pública ejecutada en la provincia durante los últimos cinco años supera los RD$110,000 millones, con más de 200 obras e intervenciones.

Entre los proyectos que evidencian esta transformación citó el Monorriel de Santiago, infraestructura que representa movilidad, tiempo ganado para las personas y nuevas posibilidades para el desarrollo urbano y económico.

Durán resaltó que detrás de cada nave industrial, edificio, puente e infraestructura hay acero, pero también trabajo dominicano, empresas nacionales, profesionales, técnicos, jóvenes en formación y familias que dependen de esta actividad. ¨Debemos proteger esa cadena de valor¨, enfatizó.

La unidad del sector

Uno de los mensajes centrales de la inauguración fue la necesidad de mantener la unidad del sector para enfrentar los desafíos que plantea el mercado internacional y continuar fortaleciendo la producción nacional.

Durán recordó el encuentro entre representantes de la industria con el presidente de la República, Luis Abinader, en la Casa de Gobierno de Santiago, donde el sector tuvo la oportunidad de presentar sus preocupaciones y propuestas.

En ese contexto, planteó la necesidad de que la industria dominicana pueda competir en condiciones que favorezcan su sostenibilidad, ante los productos provenientes de grandes mercados, particularmente China.

Simulador de soldadura

En la ceremonia, la empresa Xervin Equipos entregó a INFOTEP un simulador de soldadura -marca Miller Electric Co.-una tecnología de realidad aumentada destinada a fortalecer la formación de soldadores y técnicos especializados en la República Dominicana.

La donación fue canalizada a través del Instituto Dominicano de la Construcción en Estructuras Metálicas, como parte de los esfuerzos por acercar nuevas tecnologías a los procesos de formación y responder a la necesidad de la industria, que es contar con personal técnico cada vez más capacitado.

Expo Acero crece junto con la industria

La cuarta edición representa un desafío logístico y de crecimiento para sus organizadores, al trasladarse al multiuso de PUCMM, ampliar su participación empresarial y recibir más delegaciones nacionales e internacionales.

La edición 2026 de Expo Acero cuenta con Estados Unidos como país invitado de honor y una agenda que incluye conferencias, talleres y paneles especializados sobre diseño, fabricación, construcción, tecnología, sostenibilidad, seguridad, corrosión y otros temas vinculados al desarrollo de estructuras metálicas.

Desde su primera edición, en 2023, Expo Acero ha mantenido un crecimiento sostenido. En 2025 reunió a 105 empresas, representantes de 16 países y más de 4,500 asistentes, cifras que reflejan la expansión alcanzada por la feria.

Las universidades

Una de las novedades de mayor alcance de esta cuarta edición es la incorporación de la academia como parte activa del ecosistema de Expo Acero.

La feria estableció una alianza con UNIBE, UNPHU, INTEC, UCATECI, UTESA y PUCMM, con el propósito de acercar a las universidades al sector productivo y fortalecer la formación de los futuros profesionales vinculados con la arquitectura, la ingeniería y la construcción en estructuras metálicas.

¨No queremos que Expo Acero sea solamente una feria para exhibir productos. Queremos que sea una plataforma donde se encuentren la experiencia de quienes ya estamos en la industria y el talento de quienes vienen a transformarla¨, explicó Javier Durán.

Respaldo

La feria contará nuevamente con el respaldo de importantes empresas de la industria, entre ellas Metaldom como patrocinador Platino; Steeltec como coanfitrión, en la categorí oro, Ekicontrol desde Expaña, FICEP de México, Kinnox, Instumet y PUCMM. En la categoría plata, Tadug, Grupo Arico, Rosch, Xervin, KTP Corp, Rannix, Caizadom, Phoenix Calibration, Inarq, Aving, Dapsa, Grabo Estilo, AC Marriott, Infracero, Banco Popular, Banreservas. Tambien cuanta con el respaldo de Proindustria, MICM y la Alcaldía de Santiago. Además de empresas nacionales e internacionales que han acompañado el crecimiento de Expo Acero.

Expo Acero Santiago 2026 se desarrolla hasta el domingo 20 de septiembre en el multiuso PUCMM. La entrada al público es gratuita, previo registro para acceder al recinto ferial.

Más información: Johanna Benoit. Móvil: 1 (829) 815-3133