Sistema 911 fortalece vínculos de cooperación tecnológica con Estados Unidos

Santo Domingo.– El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 participó en un encuentro de tecnología e innovación encabezado por la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah F. Campos, orientado a promover el intercambio de conocimientos, experiencias y nuevas oportunidades de colaboración entre ambos países.

La institución estuvo representada por su director ejecutivo, coronel piloto Randolfo Rijo Gómez; el subdirector ejecutivo, coronel piloto Harold Jiménez Polanco; y el director de Tecnología, Martín Santana, como parte de los esfuerzos del Sistema 911 por continuar fortaleciendo sus capacidades mediante la innovación y la cooperación internacional.

Durante el encuentro, la delegación del Sistema 911 compartió con la embajadora Leah F. Campos, anfitriona del evento; Alex Thurn, director de INL Santo Domingo; egresados del International Visitor Leadership Program (IVLP); y representantes de los sectores público, académico y privado.

El espacio permitió intercambiar experiencias sobre el papel de la tecnología y la innovación como instrumentos para generar nuevas oportunidades de colaboración entre la República Dominicana y los Estados Unidos, así como fortalecer los vínculos entre instituciones y líderes de diferentes sectores.

Para el Sistema 911, esta participación cobra especial relevancia por la cooperación que mantiene con la Embajada de los Estados Unidos en materia tecnológica, orientada al intercambio de conocimientos y al acercamiento a capacidades y soluciones que puedan contribuir a la modernización de los servicios de atención y respuesta ante emergencias.