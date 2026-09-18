PN captura en Santiago hombre buscado por homicidio en el 2025 en Santo Domingo Oeste

SANTIAGO, RD.-Agentes de la Policía Preventiva adscritos al departamento de Jacagua, capturaron mediante operativo, al nombrado Johansel Cruz Silba, de 40 años, quien al ser depurado en el sistema policial, resultó que tenía en su contra una orden de arresto por homicidio en la ciudad de Santo Domingo.

Johansel Cruz Silba, era requerido con la orden de arresto No. 2025-AJ0043093, por el homicidio de Francisco Rosario Silverio en Santo Domingo Oeste, hecho ocurrido en julio del año 2025.

El detenido fue puesto bajo custodia y trasladado a la jurisdicción correspondiente para los fines legales.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo las labores de prevención, identificación y captura de personas requeridas por las autoridades judiciales.

Información ofrecida orden la Oficina de Información y Comunicaciones EstratégicasDirección Regional Cibao Central Policía Nacional