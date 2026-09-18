San Francisco de Jacagua estrena funeraria municipal con inversión superior a RD$15.6 millones

La obra fue ejecutada por la Liga Municipal Dominicana e incluye recursos destinados a terminación y equipamiento para ampliar los servicios funerarios en la demarcación

Bartolo García

Santiago.– La Liga Municipal Dominicana inauguró este viernes la nueva Funeraria Municipal de San Francisco de Jacagua, una infraestructura destinada a ampliar la capacidad local para ofrecer servicios funerarios en mejores condiciones a los residentes del distrito municipal.

La obra fue ejecutada con una inversión inicial de RD$11,513,588.50, a la que se agregaron RD$4,100,000.00 para trabajos de terminación y equipamiento, elevando el monto total destinado a la funeraria a RD$15,613,588.50.

Víctor D’Aza, presidente de la Liga Municipal Dominicana

El acto estuvo encabezado por Víctor D’Aza, presidente de la Liga Municipal Dominicana, quien destacó que la construcción responde a una necesidad de la comunidad y forma parte de las acciones dirigidas a fortalecer la gestión municipal y los servicios públicos en los territorios.

“La inauguración de esta funeraria es un paso firme para dignificar los servicios municipales. Cuando se trabaja con planificación y apoyo, los proyectos llegan para servirle a la gente”, expresó D’Aza durante su intervención.

Miguel Colomé, alcalde distrital de San Francisco de Jacagua

En la actividad también hablaron Miguel Colomé, alcalde distrital de San Francisco de Jacagua, y Carlos Inoa “El Mello”, presidente de la Sala Capitular, quienes participaron junto a otras autoridades municipales y provinciales en la entrega de la infraestructura.

Carlos Inoa “El Mello”, presidente de la Sala Capitular

Además de la funeraria, la Liga Municipal Dominicana informó que San Francisco de Jacagua recibió un carro fúnebre valorado en RD$2,600,000.00 y RD$11,513,740.35 para el Programa de Aceras y Contenes, mediante el cual se reportan 1,980 metros cuadrados de aceras construidas y 2,441 metros lineales de contenes.

Con estos aportes, la inversión total canalizada por la Liga Municipal Dominicana hacia San Francisco de Jacagua asciende a RD$29,727,328.85. A esa cifra se suman RD$13,263,964.86 transferidos recientemente desde la Presidencia para aceras y contenes, mientras la institución reiteró que continuará impulsando obras orientadas a mejorar los servicios y la infraestructura municipal.