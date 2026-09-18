Abinader sobre SeNaSa: “El que cometa corrupción va a la cárcel”

El presidente pidió profundizar las investigaciones y afirmó que toda persona contra la que existan méritos debe responder ante la justicia

Bartolo García

Puerto Plata.– El presidente Luis Abinader advirtió este viernes que quienes incurran en actos de corrupción deberán responder ante la justicia, al referirse a las investigaciones y allanamientos desarrollados por el Ministerio Público en torno al caso SeNaSa 2.0.

El mandatario sostuvo que espera que las investigaciones sean profundizadas y alcancen a todas las personas contra las cuales existan elementos suficientes para ser sometidas, al tiempo que recordó que el proceso se encuentra actualmente en manos de la justicia.

“Este es un tema que está en la justicia, pero nuestro deseo es que se llegue y que se profundice. Y que todo el que tenga mérito para ser sometido, que sea sometido”, expresó Abinader al ser abordado por periodistas durante su agenda de trabajo en Puerto Plata.

El jefe de Estado consideró que las investigaciones relacionadas con SeNaSa deben enviar un mensaje de advertencia frente a posibles actos de corrupción, tanto en el presente como durante los próximos años.

“Que eso sirva de ejemplo ahora y para estos meses, estos años, que el que cometa un acto de corrupción va a ser sometido a la justicia y va a la cárcel”, manifestó el presidente al referirse a las consecuencias que, a su juicio, deben enfrentar quienes resulten responsables.

Abinader puso especial énfasis en la gravedad de cualquier irregularidad que pueda afectar al sector salud, debido al impacto directo que este ámbito tiene sobre la población dominicana. Sus declaraciones se producen mientras el Ministerio Público desarrolla una nueva fase de las pesquisas vinculadas a SeNaSa.

El caso SeNaSa 2.0 permanece bajo investigación del Ministerio Público, que este viernes amplió sus diligencias con nuevos allanamientos y detenciones. Las responsabilidades individuales de las personas investigadas deberán ser determinadas dentro del proceso judicial correspondiente.