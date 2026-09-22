Tuto Tavarez

¿Será José Reyes el próximo Salón de la Fama del Citi Field?

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Por lo menos, ese es el deseo de Carlos Beltrán, quien fue exaltado y su número 15 retirado por los Mets de Nueva York.

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La hazaña de Beltrán fue celebrada por el animador dominicano Frederick Martínez el (Pachá) y un grupo de amigos.

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A la actividad asistió José Reyes la (Melaza), quien tuvo una destacada carrera con los Mets de Nueva York.

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En un After Party celebrado después de la ceremonia, también estuvo el torpedero boricua Francisco Lindor, quien fue apoyar su compatriota.

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Cuando Beltrán tomo las palabras para agradecer la solidaridad, aprovecho para pedir que el próximo exaltados por los Mets, sea José Reyes.

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“Vamos a trabajar para que La Melaza sea el próximo exaltado y su número 7 retirado”, expresó Beltrán, quien estuvo acompañado de su esposa Jessica.

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El número 15 de Carlos Beltrán se une a un selecto grupo de números retirados por los Metropolitanos.

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Los otros retirados son, David Wright (5), Gil Hoges (16), Keith Hernández (17), Darryl Strawberry (18), Willie Mays (24), Mike Piazza (31), Jerry Koosman (36), Casey Stengel (37), Tom Seaver (41) y Jackie Robinson (42).

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Carlos Beltrán siempre ha sido una de las opciones de los Mets para ser manager del club.

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Con Beltrán aupándolo y los formidables números que puso en Grandes ligas, el nativo de Villa González tiene muchas probabilidades de ser el próximo inmortal de los Metz.

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Reyes jugó 13 de las 16 temporadas que estuvo en Grandes Ligas con los Metz, dos con Toronto y una con los Marlins.

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En su estadía en las mayores, actuó en 1877 juegos, con 7552 turnos, disparó 2138 hits y tuvo promedio de 283, con 145 jonrones, 131 triples, 387 dobles, impulsó 719 carreras y anotó 1180, con 517 bases robadas y sólo fue atrapado 127 veces. Un jugador completo.

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SQUEEZE PLAY: Un balón de fútbol para ser reglamentario, tiene que estar formado por 20 hexágonos…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Los Mineros de Bonao les tomaron la medida a los Granjeros de Moca…Los eliminaron el año pasado y ahora volvieron a dejarlos en el camino en la semifinal…Los Granjeros con jugadores del calibre de Yairo Muñoz, Enny Romero y Pedro Severino…Johnny Nieto está invitando a la rueda de prensa que tiene el jueves la Federación Dominicana de Fútbol…Será en el Hotel Residence Inn a la 1:30 de la tarde…Allí será presentada la nueva marca de la Selección Nacional de Fútbol…La cual se estrenará en la Liga de Naciones de Concacaf…Buenas vibras en el primer día de entrenamientos de las Águilas Cibaeñas…Andy Fermín y Yoel Noboa dirigiendo los entrenamientos en lo que llega Pipe Urueta…Al cierre de esta columna, me dice “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Luisín Mejía va a ser exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. Merecido…Por hoy, out 27.

