Kelvin Cruz exhibe recuperación del césped del Félix Sánchez 72 horas después del concierto

El ministro de Deportes supervisó el terreno tras el espectáculo de Ramón Orlando y destacó la aplicación de mantenimiento técnico preventivo

El ministro de Deportes supervisó el terreno tras el espectáculo de Ramón Orlando y destacó la aplicación de mantenimiento técnico preventivo.

Santo Domingo.– El ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, supervisó las condiciones del césped del Estadio Olímpico Félix Sánchez 72 horas después del concierto de Ramón Orlando, celebrado en esa instalación deportiva.

Durante el recorrido, Cruz verificó el proceso de recuperación de la superficie y las labores de mantenimiento técnico preventivo que se realizan para conservar el terreno en condiciones adecuadas luego del evento multitudinario.

Kelvin Cruz

“72 horas después estamos recuperando, mediante un mantenimiento técnico preventivo, nuestra área verde”, expresó el funcionario al mostrar el estado del terreno.

Cruz explicó que los trabajos responden a protocolos de protección y conservación aplicados antes, durante y después de actividades masivas, con el propósito de reducir el impacto sobre el césped y preservar la funcionalidad del estadio.

El ministro sostuvo que las instalaciones deportivas pueden convivir con conciertos y otras actividades de entretenimiento, siempre que se ejecuten los trabajos técnicos de mantenimiento correspondientes para proteger las áreas destinadas a la práctica deportiva.

“El deporte puede convivir con otras actividades alternas, siempre y cuando haya un mantenimiento preventivo, como establecen los protocolos internacionales”, afirmó Cruz al referirse al uso del recinto para eventos distintos a las competencias deportivas.

El Ministerio de Deportes indicó que continuará dando seguimiento al estado del césped y a las labores de conservación del Estadio Félix Sánchez, como parte de las acciones dirigidas a preservar la instalación y mantenerla disponible para la actividad deportiva.