Alcaldía de Santiago premia a cuatro actores clave del turismo local

Hotel Matum, Clúster Santiago Destino Turístico, José Castillo (AquamanRD) y Grupo VDT recibieron el Mérito Turístico de Santiago 2026

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– La Alcaldía de Santiago entregó el reconocimiento al Mérito Turístico de Santiago 2026 a cuatro referentes del sector por sus aportes al desarrollo, promoción y posicionamiento de la ciudad como destino turístico. Los galardonados fueron el Hotel Matum, el Clúster Santiago Destino Turístico, José Castillo (AquamanRD) y Grupo VDT.

La ceremonia se realizó en el Residence Inn By Marriott, en el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo. Kenia Rodríguez recibió la distinción en representación del Clúster Santiago Destino Turístico, mientras Ulises Polanco hizo lo propio por el Hotel Matum. También fueron reconocidos José Castillo y Elpidio Núñez, del Grupo VDT.

Durante el acto, el alcalde Ulises Rodríguez resaltó el potencial turístico de Santiago y recordó que su experiencia vinculada al desarrollo turístico de Sosúa y Puerto Plata durante la década de 1990 fortaleció su visión sobre el impacto que puede generar esta actividad en una ciudad.

“Yo he visto lo que el turismo puede hacer. Por eso, cuando hoy hablamos de desarrollar esta actividad en nuestra ciudad, no lo hacemos desde una idea abstracta”, expresó Rodríguez durante su intervención.

La directora de Turismo Municipal, Sahely Santos, destacó las acciones dirigidas a promover Santiago internacionalmente y fortalecer el turismo cultural, religioso y patrimonial. Señaló que el crecimiento del destino depende de la articulación entre instituciones, empresas y otros actores relacionados con el sector.

Durante la actividad, Melany Rodríguez, presidenta de Visit Santiago, abordó el papel de la transformación digital, los datos y la inteligencia artificial en el futuro del turismo, mientras Kenia Rodríguez reafirmó el compromiso del Clúster de continuar impulsando la cooperación entre los sectores público y privado. Mariel Arbaje, del Ministerio de Turismo, resaltó además el crecimiento de la oferta cultural, gastronómica y de turismo de salud de Santiago.

El acto contó con la presencia del alcalde de Ceiba, Puerto Rico, Samuel Rivera; la vicealcaldesa Mariana Moreno; el regidor Esmerlyn Espinal; Iván Hernández, director de INTABACO, y Lucildo Gómez, subdirector de Prensa de la Presidencia, entre otras personalidades.