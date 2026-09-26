Hombre buscado por robos muere en operativo de la DICRIM en Santiago

La Policía Nacional informó que José Ignacio Rodríguez era requerido mediante órdenes judiciales y que en la escena fueron ocupados un revólver y un vehículo reportado como robado

Bartolo García

Santiago.– La Policía Nacional informó que José Ignacio Rodríguez, alias “Ignacio”, de 48 años, falleció luego de resultar herido durante un operativo realizado por agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) en el sector Pastor, Bella Vista, de Santiago.

José Ignacio Rodríguez, alias “Ignacio

De acuerdo con el informe preliminar de la institución, Rodríguez era buscado mediante órdenes de arresto por su presunta vinculación con varios hechos delictivos, por lo que los agentes desarrollaban un operativo para localizarlo.

La Policía sostuvo que, al percatarse de la presencia de los agentes, el hombre habría realizado varios disparos contra los miembros de la DICRIM, quienes respondieron a la acción. Rodríguez resultó herido y fue trasladado a un centro de salud.

Según el reporte oficial, el hombre falleció posteriormente mientras recibía asistencia médica. La institución indicó además que era requerido por casos relacionados con robo de vehículos y que figuraba con ocho registros policiales correspondientes a distintos años.

Durante el procesamiento de la escena, miembros de la Policía Científica ocuparon un revólver calibre .38, una cápsula percutida en el cilindro y un casquillo del mismo calibre, además de otros efectos personales.

Las autoridades también recuperaron un Toyota Corolla gris que, según la Policía Nacional, figura como sustraído, como parte de las evidencias levantadas durante el procedimiento.

El cuerpo fue remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los procedimientos correspondientes. La información fue ofrecida por la Oficina de Información y Comunicaciones Estratégicas de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional.