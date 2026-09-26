Nileny Dippton es reconocida en el Nordeste por su trayectoria artística

San Francisco de Macorís y Nagua distinguieron a la actriz durante el cierre de la Gira Nordeste 2026 de “ANAKA-O-NA, Alba y Ocaso”

Bartolo García

Santo Domingo.– La actriz dominicana Nileny Dippton recibió homenajes en San Francisco de Macorís y Nagua como parte de la “Gira Nordeste 2026” de la obra teatral “ANAKA-O-NA, Alba y Ocaso”, propuesta artística enfocada en la historia, la cultura y las raíces de los pueblos originarios de República Dominicana.

En San Francisco de Macorís, provincia Duarte, Dippton fue reconocida por su trayectoria y aportes a las artes escénicas dominicanas durante una actividad respaldada por la Universidad Católica Nordestana (UCNE), representada por su rector, el reverendo padre Isaac García, además de monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Baldera y Sebastián Fernández Báez, decano de la Facultad de Humanidades y Artes.

La gira continuó en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, donde autoridades, representantes institucionales y ciudadanos se sumaron a los reconocimientos. La actriz destacó el significado especial que tiene recibir estas distinciones en el Nordeste, región con la que mantiene un vínculo afectivo, particularmente con el municipio de Cabrera.

“Recibo estos reconocimientos con profunda gratitud y humildad. Para una artista, sentir el cariño y el reconocimiento de su gente constituye uno de los regalos más hermosos que puede recibir”, expresó Dippton, quien agradeció también a las instituciones, artistas, comunicadores y al público que acompañaron las presentaciones.

Entre las entidades y autoridades vinculadas a las actividades fueron mencionadas la Cámara de Diputados, la UCNE, la UASD Centro Nagua y representantes provinciales y municipales. También se destacó la gestión del diputado Jorge Cavoli, presidente de la Comisión Permanente de Cultura, así como el respaldo del senador Alexis Victoria Yeb y de la gobernadora María López Polanco.

La producción teatral tiene como eje central la figura de Anacaona, cacica taína utilizada en la propuesta como referente para promover el conocimiento de las raíces y la preservación de la memoria histórica dominicana. Durante las presentaciones, el público expresó su respaldo mediante aplausos y muestras de reconocimiento hacia la actriz y el equipo artístico.

Con las actividades realizadas en San Francisco de Macorís y Nagua, “ANAKA-O-NA, Alba y Ocaso” culminó su Gira Nordeste 2026, un recorrido que combinó teatro, historia y educación y que, según su producción, buscó fortalecer la valoración de la identidad cultural y de las raíces dominicanas.