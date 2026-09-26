COOPCREDI lanza tarjeta de débito para 11,273 socios y fortalece sus servicios digitales

La cooperativa, con activos por RD$5,711 millones, incorpora una nueva herramienta para agilizar y ampliar las operaciones financieras de sus miembros

Bartolo García

Moca.– COOPCREDI lanzó oficialmente su nueva Tarjeta de Débito, una solución financiera con la que busca fortalecer su ecosistema comercial y ofrecer a sus socios una experiencia transaccional más ágil, segura y accesible, como parte de su proceso de transformación digital.

El lanzamiento se realizó durante un encuentro con socios, directivos y aliados estratégicos. El presidente del Consejo de Administración, Nelson Rodríguez, destacó el crecimiento sostenido de la entidad, mientras el gerente general, José Jiménez, resaltó que COOPCREDI supera los 14 años de trayectoria y cuenta con 11,273 socios activos.

Jiménez señaló además que la expansión de la infraestructura física de la cooperativa, que recientemente incorporó una sede en Santiago, avanza junto con la modernización de sus servicios. Los activos totales de la institución alcanzaban RD$5,711 millones hasta agosto de 2026, según los datos presentados durante la actividad.

El doctor Nelson Rodríguez, presidente de COOPCREDI.

La gerente de Negocios, Suelin Sánchez, explicó que el nuevo producto busca responder a las necesidades de PyMEs, empresas y emprendedores, segmentos que forman parte de la cartera atendida por la cooperativa. “Sabíamos que cada segmento necesitaba herramientas a su medida, y hoy entregamos una respuesta concreta para impulsar sus operaciones”, afirmó.

Desde el área tecnológica, dirigida por Dangiro Polanco, se destacó que la tarjeta permitirá a los socios gestionar sus recursos en cualquier momento y lugar e integrarse a redes modernas de pago, bajo estándares de seguridad y eficiencia. Polanco definió el producto como una puerta de entrada hacia un ecosistema de conectividad permanente.

De acuerdo con las cifras presentadas, hasta agosto de 2026 COOPCREDI registraba RD$399 millones en ahorros, RD$3,947 millones en depósitos a plazo, RD$1,557 millones en aportaciones y una cartera de crédito cercana a RD$4,582 millones. La entidad vinculó estos resultados con la confianza de sus socios y la expansión de sus operaciones.

Con el lanzamiento de la nueva tarjeta, COOPCREDI busca combinar tecnología y atención cercana para ampliar sus soluciones financieras, al tiempo que fortalece su vínculo con el sector productivo y su estrategia de crecimiento y modernización institucional.