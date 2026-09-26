Muere niña de 11 años tras accidente en juego mecánico en Hato Mayor

Liranyi Reyes Puello permaneció ingresada en cuidados intensivos luego de resultar gravemente herida durante las fiestas patronales de Hato Mayor del Rey

Bartolo García

Hato Mayor.– Falleció este sábado Liranyi Reyes Puello, de 11 años, quien permaneció ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, luego de resultar gravemente herida en un accidente ocurrido en uno de los juegos mecánicos instalados con motivo de las fiestas patronales de Hato Mayor del Rey.

La menor se encontraba junto a su hermana, de 13 años, y otra amiga menor de edad en la atracción conocida como “Estrellitas” cuando, de acuerdo con las informaciones preliminares, uno de los soportes del vagón se desprendió y dos de las niñas cayeron al pavimento desde varios metros de altura.

Como consecuencia del accidente, las dos hermanas sufrieron múltiples golpes, fracturas y otras lesiones, mientras Liranyi presentó el cuadro de salud más delicado debido a un trauma craneal.

La niña fue trasladada al Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, en Santo Domingo, donde permaneció varios días ingresada y fue sometida a intervenciones quirúrgicas. Pese a la atención médica recibida, falleció este sábado.

La noticia provocó dolor y consternación entre sus familiares y residentes de Hato Mayor, quienes permanecieron pendientes de la evolución de la menor desde que ocurrió el accidente.

En relación con las investigaciones, las autoridades informaron que el propietario de los juegos mecánicos permanecía detenido, mientras los tres operadores habían sido puestos en libertad, aunque continuaban vinculados al proceso que desarrollaban el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Tras el accidente, ciudadanos expresaron cuestionamientos sobre las condiciones de las estructuras de los juegos mecánicos. Las circunstancias específicas que provocaron el hecho continuaban bajo investigación de las autoridades.