Carolina Mejía acelera su estructura en Bahoruco y suma dirigentes rumbo a 2028

La aspirante presidencial del PRM juramentó nuevos dirigentes en su proyecto C28 durante un recorrido por Galván y Neiba

Bartolo García

Bahoruco.– La aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carolina Mejía, encabezó este sábado un recorrido por los municipios de Galván y Neiba, donde juramentó nuevos dirigentes como parte del proceso de fortalecimiento territorial de su proyecto político de cara a las elecciones de 2028.

Durante el acto, Mejía destacó el papel de las estructuras territoriales en la organización y crecimiento de su proyecto presidencial. “Esas estructuras son las que están llamadas en el territorio a dirigir los esfuerzos de este proyecto que ustedes me honran en encabezar, pero que no es solo Carolina, es el sentimiento de cada uno de los compañeros”, expresó.

Entre los dirigentes incorporados a las estructuras de C28 en Bahoruco figuran Huraldo Mesa “Yayo”, exalcalde de Tamayo; Domilio Vásquez, exprecandidato a alcalde de Neiba; Newman Bartolomé y Wilson Díaz, regidores de Tamayo y Neiba, respectivamente; además de Elvin Paula, Bienvenido Peña y Ángela Sierra.

Mejía estuvo acompañada durante la jornada por Ricardo de los Santos, presidente del Senado y coordinador nacional de su campaña presidencial. También participaron la exsenadora Melania Salvador, el diputado Juan Bolívar Cuevas y el alcalde de Galván, Euris Salvador.

A la agenda se sumaron José Santos Manzueta, director del Instituto Nacional de la Uva (INUVA); la gobernadora de Pedernales, Edirda Yoalis de Óleo Peña; Octavio Suberví, director del INDESUR, y Apolinar Peña Urbaes “Noñi”, coordinador provincial de la Juventud de C28.

Como parte de su recorrido por la provincia, Carolina Mejía visitó la zona productiva de Neiba y la Planta de Agua Rich, ubicada en la carretera Galván-Neiba, donde intercambió impresiones con representantes de los sectores productivo y empresarial.

La jornada en Bahoruco forma parte de la expansión territorial del proyecto presidencial de Mejía, cuya estructura nacional ha planteado entre sus prioridades integrar liderazgos y fortalecer su presencia en municipios y provincias de cara al proceso político rumbo a 2028.