Eury Pérez domina a los Bravos con histórica blanqueada de un solo hit

El derecho dominicano lanzó las nueve entradas, ponchó a ocho y condujo a Miami a una victoria 3-0 sobre Atlanta con apenas un imparable permitido

Bartolo García

Miami.– El dominicano Eury Pérez firmó una de las actuaciones más sobresalientes de su carrera al lanzar una blanqueada de juego completo y permitir apenas un hit, guiando a los Marlins de Miami a una victoria 3-0 sobre los Bravos de Atlanta la noche del viernes en el loanDepot park.

In his final start of 2026, Eury Pérez showed why I had him as a Cy Young dark horse in February



9.0 IP, 1 H, 0 R, 8 K, 1 BB — in 105 pitches vs. ATL



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El único imparable de Atlanta llegó al inicio de la sexta entrada, cuando Sean Murphy conectó un sencillo al jardín izquierdo ante un sinker en el primer lanzamiento. Pérez reaccionó de inmediato provocando una doble matanza y evitó que los Bravos generaran peligro.

Pérez realizó 105 lanzamientos y consiguió el primer juego completo de sus 68 aperturas en las Grandes Ligas, mejorando su récord de la temporada a 8-11. La actuación representó además la undécima blanqueada de juego completo registrada en las Mayores durante la campaña 2026.

El lanzador abridor de los Marlins de Miami, Eury Pérez, hace un envío durante la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Bravos de Atlanta, el 25 de septiembre de 2026, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky) License this photo

El dominio tuvo un significado adicional para la franquicia: Pérez se convirtió en el primer lanzador de los Marlins desde Edinson Vólquez en 2017 en permitir un hit o menos durante un juego completo.

El encuentro permaneció empatado 0-0 hasta la parte baja de la séptima entrada, cuando Joe Mack conectó un cuadrangular solitario para darle a Miami ventaja de 1-0. En el octavo episodio, un sencillo impulsador del dominicano Heriberto Hernández y un jonrón solitario de Griffin Conine ampliaron la diferencia hasta el 3-0 definitivo.

Pérez llegó a la novena entrada con 90 lanzamientos y el dirigente Clayton McCullough decidió mantenerlo en el montículo para completar la faena. El derecho terminó sin permitir carreras y concediendo apenas tres corredores en base, incluido uno por error defensivo, una base por bolas y el sencillo de Murphy.

La salida también permitió a Pérez cerrar con fuerza su temporada 2026, en la que estableció marcas personales de 30 apariciones, 29 aperturas y 159 entradas lanzadas. Su actuación frente a unos Bravos ya clasificados a los playoffs puso punto final a su campaña con una de las presentaciones más dominantes de su trayectoria en Grandes Ligas.