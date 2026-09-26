Centro y Bafedu aprietan la tabla del Baloncesto Superior de Tamboril

Los triunfos sobre Canca y Kakata dejaron la clasificación al rojo vivo tras la séptima jornada del torneo

Bartolo García

Tamboril, Santiago.– Centro sorprendió al líder Canca City con victoria 99-85, mientras Bafedu ZR dominó ampliamente 94-65 a Kakata City, en una séptima jornada que estrechó la tabla de posiciones del Torneo de Baloncesto Municipal de Tamboril.

En el primer encuentro, Centro consiguió su segunda victoria del campeonato ante un Canca que llegaba con marca de 4-1. El partido también marcó el debut de José González “Coto” como dirigente, quien se impuso en el duelo técnico frente a Junior García “Patana”.

La ofensiva de Centro estuvo encabezada por Aldwin Capellán, con 31 puntos, siete rebotes, cuatro asistencias y cinco robos. Luis Peña agregó 24 tantos, 10 rebotes y cinco asistencias, mientras Robinson Phanord aportó 20 puntos. Por Canca, Farly Núñez terminó con 22 unidades y Luis Martínez añadió 18 puntos, seis rebotes y seis asistencias.

Yadiel Cruz y equipo Bafedu ZR

A segunda hora, Bafedu ZR se impuso con contundencia 94-65 sobre Kakata City, bajo la dirección técnica de Edwin Bonilla, en una de las diferencias más amplias registradas durante el torneo.

Yadiel Cruz lideró a Bafedu con 32 puntos y nueve rebotes, acompañado por Brayan Luciano, quien consiguió 15 puntos y nueve tableros. Eliezer Valdez dominó bajo los aros con 16 rebotes. Por Kakata, Carlos Carela anotó 25 puntos y Cristofer Rodríguez consiguió un doble-doble de 12 tantos y 17 rebotes.

Aldwin Capellán

Tras los resultados, Canca City se mantiene primero con marca de 4-2 y 10 puntos, seguido por Bafedu ZR con 3-3 y nueve. Don Pedro ocupa el tercer lugar con 3-2 y ocho puntos, Kakata City aparece con 2-4 y ocho, mientras Centro registra 2-3 y siete puntos.

La acción continuará este domingo 27 de septiembre desde las 6:30 de la tarde en el Multiuso de Tamboril, con Don Pedro frente a Centro y Bafedu ZR contra Canca. El torneo, organizado por Soporte del Baloncesto de Tamboril (Sobatam), disputa la Copa José Luis Quezada “Boché” y está dedicado al presidente de Fedombal, Rafael Uribe.