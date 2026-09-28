Yayo Sanz Lovatón lleva ante la OEA apuesta por IA para transformar las mipymes

El ministro destacó en Washington que las mipymes representan el 98 % de las empresas, generan el 61.6 % del empleo y aportan el 32 % del PIB dominicano

Washington D. C.– El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Yayo Sanz Lovatón, destacó ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) el potencial de la inteligencia artificial para impulsar la productividad, competitividad y crecimiento de las mipymes, durante su participación en la Semana Dominicana en Estados Unidos 2026.

Sanz Lovatón intervino como ponente principal en el panel “La IA para las micro, pequeñas y medianas empresas: impulsando la productividad, la competitividad y el crecimiento”, donde explicó que en República Dominicana se desarrollan iniciativas que abarcan desde la digitalización básica de estos negocios hasta el uso de inteligencia artificial en pagos, facturación, comercio electrónico y gestión empresarial.

El funcionario sostuvo que estas herramientas también permiten fortalecer la gestión de inventarios, la atención al cliente, el análisis de datos y la toma de decisiones, al tiempo que facilitan el desarrollo de nuevos productos, la entrada a otros mercados y la incorporación de las empresas a cadenas de valor.

Sanz Lovatón resaltó el peso de las mipymes en la economía dominicana al señalar que representan el 98 % del total de empresas, generan el 61.6 % del empleo y aportan el 32 % del producto interno bruto (PIB). Afirmó que facilitar la adopción de inteligencia artificial en este segmento puede tener un impacto directo sobre el conjunto de la economía nacional.

El ministro también planteó avanzar desde el nearshoring, sustentado en la proximidad geográfica con Estados Unidos y el Caribe, hacia actividades de mayor valor añadido vinculadas al “friend shoring”, mediante la conexión del talento, la tecnología, la inversión y los mercados desde República Dominicana.

En ese contexto, indicó que el Gobierno impulsa la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) y el Programa Nacional de Alfabetización en Inteligencia Artificial RD Inteligente, con el propósito de reducir las brechas de acceso y capacitar a los negocios para incorporar nuevas herramientas tecnológicas en sus operaciones cotidianas.

El panel contó además con Jordan Crenshaw, vicepresidente sénior del Centro de Participación Tecnológica de la Cámara de Comercio de Estados Unidos; Linda Eddleman, directora ejecutiva de The Trust for the Americas, y la moderación de María Waleska Álvarez, de AMCHAMDR. Sanz Lovatón también participó durante su agenda en Washington en encuentros sobre comercio, inversión y fortalecimiento de las relaciones económicas entre República Dominicana y Estados Unidos.