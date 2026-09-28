Raquel Peña entrega Las Mesetas y refuerza conexión vial de El Seibo

La vía de 7.2 kilómetros beneficia a comunidades productivas, mejora el acceso a servicios y se suma a 37 kilómetros de carreteras ya entregados en la provincia

Bartolo García

El Seibo.– La vicepresidenta Raquel Peña inauguró este domingo la carretera Las Mesetas, una vía de 7.20 kilómetros que mejora la movilidad de residentes de El Cuey, Las Mesetas y comunidades cercanas, al facilitar el acceso a centros educativos, establecimientos de salud, comercios, lugares de trabajo y zonas productivas.

Durante el acto, Peña afirmó que El Seibo tiene una proyección de desarrollo “sin techo” y sostuvo que las nuevas carreteras crean mejores condiciones para impulsar la economía, elevar el valor de los terrenos y aprovechar el potencial turístico de la provincia.

La vicepresidenta destacó además las posibilidades de crecimiento del turismo de sol y playa, ecoturismo y turismo religioso, al señalar que la conectividad vial permitirá integrar con mayor facilidad a las comunidades y zonas con potencial productivo y turístico.

El proyecto, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), incluye 7.20 kilómetros de carretera, cuatro kilómetros de aceras y contenes, seis kilómetros de canaletas y 18 cruces de alcantarillas, además de señalización vial. Como parte de los trabajos también fueron asfaltados 700 metros en el barrio Los Pegueros.

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, informó que el Gobierno ha inaugurado 37 kilómetros de carreteras en El Seibo y mantiene otros 46 kilómetros en construcción. Entre los proyectos en ejecución mencionó la conexión de San Lorenzo con Margarín, La Laja, Remedios, Los Hatillos, Mantez y Palmar, así como la vía entre el cruce del Mercado y Bajucal.

La nueva vía también busca facilitar el traslado hacia los mercados de productos como cacao, leche, carne, aguacate, mango, cítricos, plátano y caña de azúcar. Según las informaciones oficiales, El Seibo cuenta con más de 6,000 unidades productivas y 3,299 productores agropecuarios.

Peña informó además que el Gobierno está dispuesto a canalizar otras obras solicitadas por las comunidades y explicó que se trabaja en una carretera de unos siete kilómetros que requiere dos puentes, cuya construcción sería financiada con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mientras la vía se ejecutaría con fondos del Presupuesto General del Estado.