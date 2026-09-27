Sismo de 5.6 provoca evacuaciones en Santo Domingo; COE explica por qué no sonaron las alertas

El movimiento se registró a las 5:49 de la tarde y provocó desalojos preventivos en edificios y centros comerciales; el sistema Cell Broadcast aún no opera plenamente con todas las telefónicas

Bartolo García

Santo Domingo.– Un sismo de magnitud 5.6, según el Centro Nacional de Sismología de la UASD, sacudió la tarde de este domingo varias zonas de República Dominicana y provocó evacuaciones preventivas en edificios, establecimientos comerciales y otros espacios concurridos. El movimiento ocurrió a las 5:49 de la tarde y fue sentido con fuerza en el Gran Santo Domingo y otras localidades.

El temblor generó momentos de alarma entre ciudadanos que se encontraban en centros comerciales. Downtown Center fue evacuado preventivamente, mientras personas también abandonaron otros establecimientos y edificaciones tras percibir el movimiento. La Feria Internacional del Libro, en la Plaza de la Cultura, fue desalojada temporalmente como medida de precaución.

El Centro Nacional de Sismología situó el epicentro a 8.5 kilómetros al este-noreste de Ramón Santana, en San Pedro de Macorís, con una profundidad de 113 kilómetros. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que inicialmente difundió una magnitud superior, posteriormente revisó su estimación a 4.8, por lo que existen diferencias entre los registros de ambos organismos.

Hasta las primeras horas posteriores al movimiento no se habían reportado daños estructurales ni personas lesionadas, aunque el sismo causó preocupación por la intensidad con que fue percibido en diferentes puntos del territorio nacional.

Tras el evento, ciudadanos cuestionaron en redes sociales por qué no recibieron una alerta de emergencia en sus teléfonos celulares. El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) explicó que el sistema Cell Broadcast todavía se encuentra en proceso de implementación y no funciona al 100 % con todas las empresas prestadoras de servicios móviles.

El organismo precisó que los sismos son eventos súbitos y la activación del mecanismo debe responder a indicadores y criterios establecidos previamente en un protocolo. Agregó que actualmente se trabaja en la integración de la plataforma tecnológica y que durante el Simulacro Nacional de Evacuación el sistema fue probado con una de las prestadoras para validar su funcionamiento e identificar mejoras.

El movimiento de la tarde se produjo después de otro sismo registrado durante la mañana del domingo. El Centro Nacional de Sismología reportó ese primer evento con magnitud 4.3 y epicentro próximo a San Antonio de Guerra, mientras las autoridades continuaban dando seguimiento a la actividad sísmica registrada durante la jornada.