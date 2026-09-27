Teodoro Tejada reclama asfaltado urgente antes de nuevas ampliaciones de la Duarte

El expresidente del Codia propone un Plan Nacional de Asfaltado para 2027 y pide priorizar las vías comunitarias afectadas por polvo, lodo y deterioro

Bartolo García

Santo Domingo.– El expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), Teodoro Tejada, pidió al presidente Luis Abinader priorizar la reparación y asfaltado de las calles deterioradas de comunidades de todo el país antes de continuar con nuevas ampliaciones de la Autopista Duarte.

Tejada planteó que el Gobierno revise sus prioridades de inversión pública y ponga en marcha un Plan Nacional de Asfaltado destinado a atender las vías internas de sectores que, según afirmó, llevan años reclamando soluciones definitivas.

El ingeniero reconoció que existen tramos de la Autopista Duarte que todavía requieren trabajos, pero consideró que esa necesidad no debe desplazar la atención sobre las calles comunitarias afectadas por el deterioro, el polvo y las dificultades de tránsito durante las lluvias.

“Nosotros entendemos que el Gobierno debe evaluar las prioridades de inversión pública y, en ese sentido, favorecemos y planteamos la necesidad de poner en marcha un Plan Nacional de Asfaltado”, sostuvo el expresidente del gremio profesional.

Tejada advirtió que el estado de las vías también repercute en las condiciones de vida y el desplazamiento de las familias, especialmente de niños y adultos mayores, debido al polvo, el lodo y las condiciones de insalubridad que, según explicó, enfrentan algunas comunidades.

El exdirigente del Codia pidió al Gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), identificar las zonas con mayores necesidades y colocar el mejoramiento de las calles entre las prioridades de inversión pública previstas para 2027.

“Las calles en mal estado es lo peor que le puede pasar a la dignidad de un ser humano”, afirmó Tejada, al insistir en que la infraestructura vial también debe evaluarse por las condiciones de las calles utilizadas diariamente para acceder a viviendas, centros educativos, establecimientos de salud y lugares de trabajo.