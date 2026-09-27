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Abinader inaugura Caipi que atenderá a 250 niños de ocho sectores del Distrito Nacional

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Abinader inaugura Caipi que atenderá a 250 niños de ocho sectores del Distrito Nacional

El centro República de Colombia también busca beneficiar a hijos de trabajadores de empresas cercanas mediante una alianza con el sector productivo

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader inauguró el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) República de Colombia, con capacidad para ofrecer servicios especializados a 250 niños y niñas de 0 a 5 años pertenecientes principalmente a familias en condiciones de vulnerabilidad.

El centro beneficiará a familias residentes en Villa Claudia, Residencial Villa Graciela, Residencial Carmen María, Urbanización Real, Brisas del Norte, Los Peralejos, El Condado y Don Honorio, ocho sectores próximos a la avenida República de Colombia.

Caipi que atendera a 250 ninos de ocho sectores del Distrito Nacional

La directora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Xiomara Guante, informó que se iniciaron contactos con empresas y organizaciones de la zona para facilitar el acceso al centro a hijos de padres y madres que trabajan en los alrededores, integrando así a las familias, la comunidad y el sector productivo.

El Caipi dispone de 10 aulas especializadas, dos destinadas exclusivamente a lactantes y ocho para niños y niñas de 1 a 5 años. La infraestructura fue construida a través de la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación.

Abinader inaugura Caipi que atendera a 250 ninos de ocho sectores del Distrito Nacional1

Entre los servicios previstos se encuentran educación y estimulación temprana, salud y nutrición, así como atención a menores con necesidades educativas especiales y condiciones de discapacidad. Las familias también podrán recibir apoyo relacionado con el registro de nacimiento y el derecho a la identidad.

Guante destacó que la ampliación de estos servicios busca permitir que más madres puedan trabajar, estudiar o emprender mientras sus hijos permanecen bajo atención profesional, como parte de la política dirigida a fortalecer la protección y el desarrollo integral de la primera infancia.

Con la incorporación del Caipi República de Colombia, el Distrito Nacional alcanza 64 centros de atención: 10 Caipi y 54 Centros de Atención a la Infancia y la Familia (Cafi), con una capacidad instalada conjunta para recibir a 21,407 niños y niñas.

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