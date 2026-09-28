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Encuesta IDEAME: Carolina Mejía 43.4 % y David Collado 40.7 % en el PRM

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Encuesta IDEAME: Carolina Mejía 43.4 % y David Collado 40.7 % en el PRM

En la medición presidencial, Mejía empata 40 %-40 % con Leonel Fernández solo en el escenario donde también figuran Gonzalo Castillo y Santiago Matías; con David Collado como candidato oficialista, Collado obtiene 41.2 % frente a 40 % de Leonel

Bartolo García

Santo Domingo.– Carolina Mejía encabeza las preferencias internas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) con un 43.4 %, frente al 40.7 % obtenido por David Collado, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional del Instituto Dominicano de Estudios Aplicados, Mercadeo y Encuestas (IDEAME).

En el mismo escenario partidario, Wellington Arnaud registra 9.8 %, Guido Gómez Mazara 5.2 % y Raquel Peña 0.9 %. Cuando la medición plantea un enfrentamiento únicamente entre Mejía y Collado, la alcaldesa del Distrito Nacional alcanza 50 %, frente al 45.8 % del ministro de Turismo.

En el plano presidencial, no existe un empate general entre Carolina Mejía y Leonel Fernández en toda la encuesta. El 40 %-40 % aparece únicamente en el escenario que mide a ambos junto a Gonzalo Castillo y Santiago Matías. En esa combinación, Castillo obtiene 13 % y Matías 4 %.

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La firma también planteó un escenario diferente con David Collado como principal figura oficialista. En esa medición, Collado alcanza 41.2 % y Leonel Fernández 40 %, mientras Gonzalo Castillo obtiene 14.2 % y Santiago Matías 4.1 %.

A lo interno de las demás organizaciones, IDEAME coloca a Leonel Fernández con 71 % frente al 29 % de Omar Fernández en Fuerza del Pueblo, mientras en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Gonzalo Castillo registra 64 % frente al 31.5 % de Francisco Javier García.

En simpatía partidaria general, el PRM aparece primero con 38.4 %, seguido por Fuerza del Pueblo con 27.6 % y el PLD con 18 %. Dominicanos Primero registra 1.8 %, el Partido Reformista Social Cristiano 0.9 % y el Partido Revolucionario Dominicano 0.9 %, mientras 12.4 % corresponde a independientes o personas sin preferencia partidaria.

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IDEAME informó que el estudio se realizó con una muestra aleatoria proporcional de 6,000 personas y un margen de error de ±1.8 %. La medición también sitúa la aprobación del Gobierno de Luis Abinader en 50.5 %, frente a 49.5 % de desaprobación, por lo que sus resultados reflejan una fotografía de opinión del momento en que fue levantada la encuesta.

Con información costaverdedr.com

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