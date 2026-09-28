ADOCEM y Hábitat superan los 150 maestros constructores capacitados desde 2023

La iniciativa busca elevar la calidad de las obras y promover viviendas más seguras, resilientes y alineadas con las normas de construcción vigentes

Bartolo García

Santo Domingo.– La Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (ADOCEM) y Hábitat para la Humanidad República Dominicana superaron los 150 maestros constructores capacitados entre 2023 y 2026, como parte de un programa dirigido a fortalecer conocimientos técnicos y promover mejores prácticas en el sector construcción.

La más reciente jornada reunió a más de 30 maestros constructores y permitió ampliar el alcance de una iniciativa que ha desarrollado actividades de formación en localidades como Santo Domingo y El Seibo, con énfasis en la calidad y seguridad de las viviendas.

El programa forma parte de la alianza que ambas organizaciones mantienen desde 2011 para contribuir a reducir el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda en República Dominicana, mediante transferencia de conocimientos, asistencia técnica y promoción de prácticas constructivas seguras y sostenibles.

Durante el taller, impartido por ingenieros del equipo técnico de Hábitat para la Humanidad, fueron abordados temas como patología del concreto, control de calidad, dosificación, seguridad en obras, normativas de construcción y errores frecuentes en la práctica constructiva, además de recomendaciones para prevenirlos.

La capacitación incluyó también ejercicios prácticos y dinámicas grupales orientados a aplicar los conocimientos a situaciones reales de obra y facilitar el intercambio de experiencias entre los participantes.

La directora ejecutiva de ADOCEM, Julissa Báez, destacó que estas jornadas permiten fortalecer las capacidades de los maestros constructores. “Compartir conocimientos y promover estándares de calidad contribuye al desarrollo sostenible del sector y al bienestar de las familias dominicanas”, expresó.

Con esta nueva jornada, ADOCEM y Hábitat para la Humanidad consolidan un programa que ya alcanza a más de 150 maestros constructores en tres años, reforzando su apuesta por mejorar la calidad de las viviendas desde uno de los eslabones clave de la construcción. Ambas entidades indicaron que continuarán desarrollando capacitaciones y asistencia técnica para ampliar el impacto de la iniciativa en el país.