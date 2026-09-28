Abinader reabre Alcázar de Colón tras inversión de RD$100 millones

Turismo destinó RD$100 millones a la restauración del museo y el BID aportó US$3 millones para la nueva museografía; además, fue activada una ruta eléctrica que beneficiará a más de 40,000 personas

Bartolo García

Santo Domingo.– Con una inversión de RD$100 millones del Ministerio de Turismo, el presidente Luis Abinader inauguró este lunes la reconstrucción del Museo Alcázar de Colón, una de las principales intervenciones patrimoniales ejecutadas en la Ciudad Colonial. Durante la jornada también fue puesta en funcionamiento la nueva Ruta de Electromovilidad.

La restauración del histórico inmueble estuvo acompañada de una inversión adicional de US$3 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la museografía, concebida para renovar la experiencia de visitantes, estudiantes y familias.

Durante el acto, acompañado por los ministros de Turismo, David Collado, y de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, Abinader destacó la importancia de preservar el patrimonio y la memoria histórica del país. Indicó además que las intervenciones que se desarrollan en la Ciudad Colonial avanzan con la meta de concluir los trabajos en diciembre.

Collado informó que, adicionalmente, Turismo ha destinado RD$400 millones a otras intervenciones emblemáticas de la zona, entre ellas la Puerta de la Misericordia, 13 iglesias, el Panteón de la Patria y el Museo de las Casas Reales.

Como parte de la misma jornada, el Gobierno dejó en operación la Ruta de Electromovilidad de la Ciudad Colonial, que beneficiará a más de 40,000 personas y que inicialmente contará con cinco autobuses eléctricos para facilitar el traslado de residentes y visitantes.

La ruta tendrá 12.4 kilómetros y 31 paradas, 17 dentro de la Ciudad Colonial y 14 fuera de ella. El proyecto fue financiado con más de RD$71 millones de la Unión Europea y más de RD$98 millones del BID e incluye los autobuses, sus cargadores y la adecuación del Patio de Carga.

La operación del servicio estará a cargo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y la regulación corresponderá al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). El Gobierno anunció también la adquisición de cinco autobuses eléctricos adicionales para ampliar la cobertura.