Valentín Pérez plantea necesidades de mantenimiento en instalaciones deportivas

El comunicador citó casos en Villa Mella, Baitoa y Bahoruco donde residentes y dirigentes han reportado obras deterioradas o inconclusas

Bartolo García

Santo Domingo.– El comunicador Valentín Pérez llamó la atención sobre varias instalaciones deportivas que, según afirmó, requieren mantenimiento, reparación o conclusión de trabajos en distintas comunidades del país.

Pérez indicó que deportistas, dirigentes y residentes han expresado inquietudes sobre el estado de canchas y multiusos, en un contexto en el que el Ministerio de Deportes dispone de un presupuesto superior a RD$8,000 millones para 2026.

Entre los casos mencionados figura una cancha ubicada en la comunidad Los Morenos, en Villa Mella, construida hace más de 20 años y que, de acuerdo con Pérez, no ha recibido mantenimiento desde su edificación. Según su versión, la instalación presenta daños que afectan su uso.

También hizo referencia a Los Ciruelos, en el municipio de Baitoa, provincia Santiago, donde residentes han reclamado la terminación de un multiuso deportivo cuyos trabajos, según la denuncia presentada, permanecen paralizados desde hace tres años.

Otro de los casos señalados corresponde a la comunidad del 2, en el distrito municipal de El Palmar, provincia Bahoruco. El dirigente político Anderson Pérez, conocido como Andelyari, informó sobre la paralización de los trabajos de construcción de una cancha deportiva y solicitó información sobre el estado de la obra.

Pérez planteó que estas situaciones requieren seguimiento por parte de las autoridades correspondientes, con el propósito de conocer el estado de las infraestructuras mencionadas y las posibles intervenciones pendientes.

Los señalamientos sobre las condiciones de las instalaciones deportivas corresponden a declaraciones de Valentín Pérez, dirigentes y residentes de las comunidades citadas, sin que en la información suministrada se incluya una respuesta del Ministerio de Deportes.