EDENORTE acuerda con autoridades de Montecristi atender fallas eléctricas y reforzar alumbrado

La distribuidora evaluará solicitudes sobre transformadores, redes, luminarias, fluctuaciones de voltaje y postes que presentan riesgos en distintas comunidades de la provincia

Bartolo García

Montecristi.– EDENORTE Dominicana coordinó con autoridades y representantes comunitarios de Montecristi una serie de acciones para atender necesidades relacionadas con el servicio eléctrico, entre ellas la instalación de luminarias y transformadores, mejoras en las redes, corrección de fluctuaciones de voltaje y revisión de postes en condiciones inadecuadas.

La reunión estuvo encabezada por la gobernadora provincial Leissa Cruz y Gregorio Contreras, asistente técnico de Administración de la Gerencia General de EDENORTE, junto a diputados, alcaldes, directores distritales, representantes municipales, dirigentes de juntas de vecinos y otras organizaciones de la provincia.

Durante el encuentro, las autoridades y líderes comunitarios expusieron las principales dificultades registradas en sus respectivas demarcaciones. Entre las solicitudes figuraron la ampliación y mantenimiento de redes eléctricas, colocación de nuevos transformadores y fortalecimiento del alumbrado público, además de intervenciones en postes ladeados o que representan riesgos para la población.

Contreras explicó los procedimientos que deberán seguirse para canalizar formalmente cada requerimiento y señaló que EDENORTE evaluará las solicitudes de acuerdo con las necesidades y prioridades identificadas. La empresa asumió el compromiso de realizar los levantamientos correspondientes antes de ejecutar las intervenciones.

El representante de la distribuidora afirmó que estos encuentros forman parte de la política de acercamiento de la empresa con gobiernos locales, instituciones y organizaciones sociales. “Desde EDENORTE estamos comprometidos con brindar un servicio de calidad, trabajando de la mano con las autoridades de cada provincia”, expresó.

En la jornada participaron representantes de los municipios y distritos de Villa Vásquez, Guayubín, Montecristi, Castañuelas, Manzanillo, Las Matas de Santa Cruz, Villa Elisa, Pepillo Salcedo, Cana Chapetón, Hatillo Palma y Santa María, además de legisladores, miembros de la Policía Nacional y dirigentes comunitarios.

Previo a esta reunión, ejecutivos de EDENORTE habían sostenido otro encuentro con el diputado Rosendy Polanco y representantes comunitarios de Guayubín, en el Club Comunitario El Pocito, donde también fueron planteadas necesidades eléctricas. La distribuidora indicó que continuará realizando estos espacios de coordinación para identificar requerimientos y ejecutar las intervenciones que determinen los levantamientos técnicos.