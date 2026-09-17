Pedro Ureña lidera en RD primer programa para detectar alteraciones cardíacas ocultas

El cardiólogo intervencionista encabeza en la unidad Moderno-MCA una técnica pionera para evaluar la microcirculación coronaria en pacientes sin obstrucciones visibles

Bartolo García

Santo Domingo.– El cardiólogo intervencionista Pedro Ureña lidera en República Dominicana el primer programa dedicado a la evaluación avanzada de la microcirculación cardíaca, una herramienta que permite identificar alteraciones en pacientes con dolor de pecho, isquemia u otros síntomas coronarios, aun cuando sus arterias principales no presentan obstrucciones visibles.

La iniciativa, desarrollada en la unidad Moderno-MCA, está enfocada en estudiar los pequeños vasos sanguíneos del corazón, cuya condición no puede determinarse de la misma manera mediante una angiotomografía o un cateterismo cardíaco tradicional.

Ureña explicó que existen pacientes con síntomas persistentes y pruebas de esfuerzo positivas para isquemia cuyo cateterismo no muestra arterias obstruidas. La evaluación microvascular permite determinar de manera objetiva si existe una disfunción y orientar el tratamiento médico a partir del diagnóstico, señaló el especialista.

Según la información suministrada sobre el programa, la disfunción de la microcirculación estaría relacionada con más del 40% de los síntomas cardíacos en pacientes sin obstrucciones visibles en las grandes arterias, lo que puede dificultar la identificación de la causa mediante métodos convencionales.

El procedimiento se realiza por vía percutánea utilizando un transductor de alta sensibilidad que mide simultáneamente el flujo coronario y la temperatura, mediante el sistema Coroflow de Abbott. La evaluación también incluye la administración controlada de fármacos intraarteriales y el análisis de parámetros hemodinámicos.

Bajo la dirección de Ureña, los primeros 16 pacientes sometidos a esta metodología en República Dominicana fueron evaluados y tratados en la unidad Moderno-MCA, de acuerdo con los responsables del programa. Los resultados de esta experiencia inicial serán presentados próximamente en foros médicos internacionales.

La puesta en marcha del programa incorpora al país una herramienta para investigar síntomas cardíacos que pueden persistir pese a que las principales arterias coronarias no presenten obstrucciones, ampliando las posibilidades diagnósticas dentro de la cardiología intervencionista dominicana.