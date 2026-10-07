LA UASD Y EL CND SENSIBILIZAN SOBRE EL FENÓMENO DE LAS DROGAS EN R.D.

En el marco de un seminario taller organizado por el Instituto de Criminología y Criminalística (ICRIC) de la FCJP, se precisó que cifra global de consumidores se incrementó de 316 a 331 millones de personas en el último año,

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través del Instituto de Criminología y Criminalística (ICRIC) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (FCJP), y en coordinación con el Consejo Nacional de Drogas (CND), impartió el seminario-taller “La sensibilización del fenómeno de la Droga en la República Dominicana”, dirigido a estudiantes y egresados de las carreras de Medicina y Derecho.

El evento, que se desarrolló en el Paraninfo de la FCJP, estuvo encabezado por el director del ICRIC, doctor Rafael Antonio Román Rodríguez, e incluyó la participación de la licenciada Loandy Ureña, directora de Reducción de la Demanda, en representación del presidente del CND, Alejandro Abreu. Asimismo, contó con las ponencias de los expertos Frank Soto, José Alberto Rojas, Luis Ottenwalder y Ariel Mejía.

Durante las palabras de bienvenida, el doctor Román Rodríguez agradeció la masiva asistencia de la comunidad universitaria e indicó que el objetivo central de la jornada fue sensibilizar e instruir a los futuros profesionales de la salud y el derecho sobre el impacto y abordaje de las sustancias psicoactivas desde el marco legal y de la salud pública en el país.

Exposiciones y temas tratados

El especialista Frank Soto presentó la ponencia “Panorama Regional y Nacional del Consumo de Drogas”, destacando que la cifra global de consumidores se incrementó de 316 a 331 millones de personas en el último año, reflejando además un aumento en la población adulta consumidora del 28 % al 34 %.

Mientras que, José Alberto Rojas abordó el tema “Drogas y Tendencias Emergentes”, señalando que la globalización, la tecnología y la química de diseño han generado nuevos patrones de producción y consumo. De acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas 2024-2025, existen más de 1,200 nuevas sustancias psicoactivas identificadas.

En el abordaje biopsicosocial, intervinoLuis Ottenwalder con una ponencia sobre el “Trastorno por el Uso de Sustancias (TUS)”, en la que resaltó la trascendencia de capacitarse en un abordaje especializado y diferenciado, considerando factores sociales, psicológicos y niveles de vulnerabilidad de los afectados.

Finalmente, con relación al marco legal y desafíos, a cargo de Ariel Mejía, quien expuso sobre “Oferta y Demanda de Drogas en República Dominicana”, analizando los alcances de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en articulación con las normativas internacionales, así como la identificación de las Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP) y sus retos para la seguridad ciudadana y el sistema de justicia.

La actividad académica contó además con la participación de los docentes del ICRIC Fidencio Pérez Ogando y Santa Castro, junto a una amplia representación estudiantil de las Escuelas de Derecho y Medicina de la Primada de América.